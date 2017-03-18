Türk Kızılayından Erbil'e insani yardım

Türk Kızılayı, Irak'ın Musul kentini DEAŞ'tan kurtarma operasyonu sırasında eşini kaybedenlere gıda, giysi ve uyku tulumu yardımında bulundu.

Türk Kızılayı Irak İnsani Yardım Delegasyonu Başkanı Serdar Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Musul'u kurtarma operasyonunda eşini kaybeden kadın ve erkekleri tespit ederek yardımda bulunduk. Bu çerçevede 2 ton pirinç ve makarnanın yanı sıra 100 gıda kolisi ve uyku tulumu dağıtımını yaptık." ifadelerini kullandı.



Irak'ta terör olaylarının başlamasından sonra Türk Kızılayının son 3 yıl içerisinde yardıma muhtaç 160 binden fazla aileye el uzattığını belirten Yılmaz, "Türk Kızılayı, Irak'a yönelik insani faaliyetler kapsamında bölgeye 263 tır insani yardım gönderdi. Bu yardımların içerisinde çadır, battaniye, giyim, gıda ve hijyen malzemeleri yer alıyor." dedi.



Serdar Yılmaz ayrıca, Musul'dan kaçıp güvenli bölgelerdeki sığınmacı kamplarında yaşam mücadelesi veren aileler için Türk Kızılayı tarafından inşa edilen fırında her gün yaklaşık 5 bin ekmeğin çıkarıldığını ifade etti.



Türk Kızılayının Irak'ta insani faaliyetlere devam ettiğini dile getiren Yılmaz, ülke genelinde 28 bölgede 51 noktaya yardımların ulaştırıldığını söyledi.