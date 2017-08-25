Türk Kızılayı Yemen'de un dağıttı

Türk Kızılayı Cevf ve Hudeyde kentlerindeki ihtiyaç sahiplerine bin 250 ton un ulaştırdı.

Türk Kızılayı, Türkiye'nin geçen ay Aden Limanı'na gönderdiği 10 bin ton unun bin 250 tonunu Cevf ve Hudeyde kentlerindeki ihtiyaç sahiplerine dağıttı.



Türk Kızılayı yetkilisi Mehmet Sancar, "750 tonu Cevf'te, 500 tonu Hudeyde'de olmak üzere bin 250 ton unu ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık." dedi.



Söz konusu unların 50 bin adet yardım paketi haline getirilerek Yemen'deki meşru hükümete bağlı Yüksek Yardım Komitesi işbirliğinde dağıtıldığını kaydeden Sancar, kalan 210 bin paket unun da önümüzdeki günlerde Aden, Lahec, Dali, İbb, Saktari, Taiz, Beyda ve Mehra kentlerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını ifade etti.



Türk Kızılayı, bu ay içinde Şebve, Ebyen, Hadramevt ve Marib kentlerinde toplam 120 bin paket un dağıtmıştı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Umudu Ol" kampanyası kapsamında, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Türk Kızılayınca Yemen'e gönderilen insani yardım malzemelerini taşıyan "Blue Fury" adlı gemi, 18 Temmuz'da Aden Limanı'na ulaşmıştı.