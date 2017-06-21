Türk Kızılayı yaklaşık 140 yıldır Hararlıların yanında

Yaklaşık 140 yıl önce Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti adını taşıyan ve o tarihlerde ilk şubelerinden birini bugünkü Etiyopya’nın Harar eyaletine açan Türk Kızılayı bu ramazanda da bölgede yaşayan Müslümanları unutmadı.

Türk Kızılayı Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç, AA muhabirine, eyaletin dört bölgesinde gerçekleştirdikleri çalışmayla 2 bin aileye gıda malzemesi ulaştırdıklarını söyledi.



Bir aileye yaklaşık 40 gün yetebilecek malzemelerin ihtiyaç sahiplerine ve yetimlere teslim edildiğini dile getiren Turunç, "Harar, Türk Kızılayının yabancısı olmadığı bir bölge. Her fırsatta buradaki kardeşlerimizle buluşuyoruz. Halk bizi çok seviyor, aramızda bir sevgi yumağı var." diye konuştu.



Yardım ulaştırılan ailelerin hem Türk Kızılayına hem de Türkiye'ye dualar ettiğini belirten Turunç, bu ramazanın Türk Kızılayı için çok bereketli geçtiğini vurguladı.







Turunç, "Şimdiye kadar 145 binden fazla gıda kolisi dağıtıldı. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Yemen, Somali, Gazze ve Etiyopya gibi kuraklığın ve iç karışığın olduğu yerler için yoğun bir çalışma yürütüyoruz." dedi.



Bu bölgelerde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığıyla (AFAD) iş birliği halinde çalışmaların tamamlandığını söyleyen Turunç, iç savaşın devam ettiği Güney Sudan'a yapılacak yardım için ise çalışmaların sürdüğünü kaydetti.



OSMANLI DONANMA CEMİYETİNE YARDIM ETTİLER



Tarihi kaynaklara göre, 1877 yılında Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti adını alan Türk Kızılayı, kuruluşunun üzerinden üç yıl gibi kısa bir süre sonra ilk şubelerinden birini bugünkü Harar şehrine açtı.



O tarihlerde Osmanlı Başkonsolosu (başşehbender) olan Ahmed Mazhar Bey'in gayretleriyle kurulan şube, Cibutili Müslümanların da desteğiyle Osmanlı Donanma Cemiyetinin açtığı yardım kampanyasına katıldı.



O günkü şubenin başkanlığını Muşlu Hacı Yusuf Efendi yaparken, azalar arasında Şamlı İbrahim Haddad Efendi, Hintli Cuma Bayah Denci Efendi, Yemenli Seyyid Abdurrahman Efendi ve Konyalı Hacı Haydar Efendi gibi isimler bulunuyordu.