Türk Kızılayı Suriye'ye umut olmayı sürdürüyor

Türk Kızılayı, dünyanın gözü önünde yaşanan katliamlara aldırış etmeyen Batı ülkelerine inat Suriye'ye umut olmayı sürdürüyor.

Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı İsmail Hakkı Turunç, "Bugün Suriyeli insanlar belki kendi ülkelerindeki gibi değiller ama burada yaşamaktan duydukları memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Türk Kızılayı olarak Suriye'nin içerisine yardım gönderdiğimiz gibi ülkemizin içerisinde yaşayan Suriyelilere de her türlü yardımları ulaştırıyoruz." dedi.



Turunç yaptığı açıklamada, Türk Kızılayı'nın yıllardır, dünyanın çeşitli yerlerinde zaman zaman yaşanan doğal afetler, kuraklıklar ve iç savaşlar nedeniyle mağdur olan toplumların yanında olmaya çalıştığını belirtti.



Türkiye'nin de mağdur Suriye halkına 6 yıldır her türlü desteği verdiğini hatırlatan Turunç, Suriye'de yaşanan sıkıntıların ardından, devletin kendilerine öngörmüş oldukları rolden yola çıkarak, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Suriyeli insanlara güvenli ve sağlıklı ortamlar sağlamak için çalıştıklarını vurguladı.



Ülkenin Suriye'ye 900 kilometre sınırı bulunan, tarihi, kültürel ve akrabalık bağları olan bir coğrafyada bulunduğuna işaret eden Turunç, "Suriye'de 6 yıl önce başlayan bir savaşa, aslında bir iç savaş da değil, bir tarafta elinde silahı olmayan masum ve mazlum insanlar, bir tarafta da belli bir gruba hayat hakkı tanımayan bir anlayış, Türkiye olarak duyarsız kalamazdık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak burada yaşanan sıkıntılara mutlaka katkı sunmamız gerekiyordu. Dünyanın hiçbir coğrafyasında hiçbir milletin bir sıkıntı yaşamasını istemiyoruz." diye konuştu.



Suriye halkının savaş nedeniyle göçe zorlandığını, 3 milyona yakın sığınmacının da Türkiye'de yaşadığını anımsatan Turunç, 300 bine yakın Suriyeli misafirin, Türkiye'deki 23 kampta yaşadığını bildirdi.



AFAD ve Türk Kızılayı'nın iç savaşın başladığı ilk günden beri Suriyelilerin barınma, gıda ve sağlık gibi sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü desteği verdiğini kaydeden Turunç, şöyle devam etti:



"Bugün Suriyeli insanlar belki kendi ülkelerindeki gibi değiller ama burada yaşamaktan duydukları memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Türk Kızılayı olarak Suriye'nin içerisine yardım gönderdiğimiz gibi ülkemizin içerisinde yaşayan Suriyelilere de her türlü yardımları ulaştırıyoruz. Bir kısım insanlar kendi imkanlarıyla burada iş hayatına atıldılar. Milletimizin kadirşinaslık ve yardımseverlik duygusuyla hayata tutundular. Bizim kayıtlarımıza girmeyen, sokağına, binasına gelen Suriyelinin kirasını veren binlerce insanı duydum. Suriyeli çocukların eğitimini karşılayan binlerce hayırseveri duydum. İhtiyaç olmadığı halde kendi iş yerinde 1-2 Suriyeliyi çalıştırmak suretiyle onlara rızık kapısı açan yüzlerce insanımız var. 3 milyon Suriyeli insanın Türkiye'ye yük olmadan hayatlarını sürdürebilmesi ancak bu paylaşma duygusuyla olabilir. 3 milyon insan bize bir yük olmadı, ülkemize tamamen bir bereket getirdi."



SURİYE'DE DÜZENLİ YARDIMLAR SÜRÜYOR



Turunç, kurumlar, Türk Kızılayı'nın kendi öz kaynakları ve milletin bağışlarıyla Suriye'ye düzenli olarak yardım gönderildiğini belirterek, "6 sınır kapımızdan yardımlarımız gönderilmektedir. Orada güvenli bir şekilde insanların temel ihtiyaçları karşılanıyor. Diğer sosyal ihtiyaçlarıyla da alakalı olarak gönderilen malzemeleri çok sağlıklı bir şekilde muhataplarına ulaştırıyoruz." dedi.



Türkiye'deki kamplarda ya da kendi imkanlarıyla kiraladıkları evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi Suriyelilere de dünya gıda programı çerçevesinde Türk Kızılayı'nın yürüttüğü projeyle Kızılay Kartı uygulamasını yürüttüklerini hatırlatan Turunç, şunları söyledi:



"Kamp içerideki marketlerden bu kartlar sayesinde ihtiyaçlarını rahat bir şekilde karşılayabiliyorlar. Kampın dışında da insanlarımız aynı şekilde kartlarını kullanabiliyorlar. Bizim verdiğimiz ihtiyaç malzemeleri ne o anda ihtiyacı olamayabiliyor. Çünkü evde iki paket şeker varsa tekrar şeker götürmenin anlamı yok. Kızılay Kartı'yla Suriyeliler istedikleri şeyleri alma imkanı buluyor. Onlar açısından bu çok memnuniyet verici."

Kaynak: AA