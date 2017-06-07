Türk Kızılayı Ramazan'da 12 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyor

Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Sabahattin Tezdiğ, bu yıl ramazan sonuna kadar başta Türkiye'de terörün mağdur ettiği vatandaşlar olmak üzere 29 ülkede toplam 12 milyon kişiye ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

Türk Kızılayı Batman Şubesine ait depolarda incelemelerde bulunan Tezdiğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılayının yılın her ayında olduğu gibi ramazanda da ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadığını söyledi.



Tezdiğ, başta bölgedeki bazı illerde terör örgütü PKK'nın mağdur ettiği aileler ve komşu ülkelerdeki iç savaş mağduru sığınmacılar olmak üzere Gazze, Sudan, Somali, Myanmar, Arakan'ın da yer aldığı 29 ülkede ulaşmayı hedeflediklerini kaydederek, şu değerlendirmede bulundu:



"Bu yıl ramazan sonuna kadar başta Türkiye'de terörün mağdur ettiği vatandaşlarımız olmak üzere 29 ülkede toplam 12 milyon insana ulaşmayı hedefliyoruz. Yurt içindeki faaliyetlerimizde özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da terörün mağdur ettiği aileleri yalnız bırakmamaya çalışıyoruz. Terörün mağdur ettiği hiçbir aileyi Türk Kızılayı olarak yalnız bırakmadık, bırakmayacağız."



İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan muhacirlere ensar olmayı kendilerine addettiklerini anlatan Tezdiğ, "Yine komşu ülkelerdeki iç savaştan kaçarak ülkemize sığınmış olan yardıma muhtaç olan muhacirlere her türlü desteği sunuyoruz. Muhacirlere karşı ensar olmayı birinci görev olarak addettik kendimize. Onları hiç bir zaman unutmadık. İlk gün nasıl yanlarında olduysak ramazan ayında da onların yanındayız. Çünkü ramazan ayı paylaşma ayıdır." sözlerine yer verdi.