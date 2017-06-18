Türk Kızılayı Musullu sığınmacılara yardım

Türk Kızılayı ve Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, Irak'taki Musullu sığınmacılara 400 gıda kolisi ve çocuk bezi yardımında bulundu.

Türk Kızılayı Irak Delegasyonu Başkanı Serdar Yılmaz, Musul'un doğusundaki Hazır Çadır Kampı'nda kalan, terör örgütü DEAŞ tarafından yakınları öldürülen ailelere yaklaşık 400 gıda kolisi ve çocuk bezi dağıtımı gerçekleştirdiklerini ifade etti.



Irak'ta ramazan ayı boyunca ülkenin çeşitli bölgelerinde insani yardım faaliyetlerinin devam edeceğini belirten Yılmaz, "Bağdat, Musul, Kerkük, Zaho ve Erbil'de bulunan kamplarda faaliyetler yürüttük." dedi.



Türk Kızılayı olarak şimdiye kadar 50 ton kuru gıda dağıtımı yaptıklarını dile getiren Yılmaz, aynı zamanda yatak, battaniye hijyen seti ve giyim malzemelerini de yardıma muhtaç ailelere ulaştırdıklarını kaydetti.



Bunun yanında Aziz Mahmud Hüdâyi Vakfı İnsani Yardım ve Sosyal Hizmetler Koordinatörü Serdar Eryılmaz ise, Musul kent merkezi ve Telafer'den kaçan savaş mağduru ailelere çeşitli gıda ürünlerinin yer aldığı kolileri ulaştırdıklarını belirtti.



Türkiye'den toplamda bin gıda kolisiyle geldiklerini söyleyen Eryılmaz, özellikle dul ve yetimleri tercih ederek yardımlarını dağıtacaklarını ifade etti.





