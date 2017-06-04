Türk Kızılayı İdlib'de yaraları sarıyor

Kızılay Genel Başkanı Kınık, "Halep kurtarma operasyonunda 40 bin insanın İdlib bölgesine gelmesi ve Astana çatışmasızlık anlaşmasından sonra daha çok uzun vadeli yatırımlara yöneldik." dedi.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, "Halep kurtarma operasyonunda 40 bin insanın İdlib bölgesine gelmesi ve Astana çatışmasızlık anlaşmasından sonra daha çok uzun vadeli yatırımlara yöneldik. İlk etapta İdlib'de bin konutluk proje başlattık." dedi.



Kınık, Suriye'deki iç savaşın başından bu yana mazlumların yanında olduklarını söyledi.



Halep'te kuşatma altındaki insanların geçen yıl sonunda tahliye edilerek İdlib kırsalına getirildiğini hatırlatan Kınık, "Halep kurtarma operasyonunda 40 bin insanın İdlib bölgesine gelmesi ve Astana çatışmasızlık anlaşmasından sonra daha çok uzun vadeli yatırımlara yöneldik. İlk etapta İdlib'de bin konutluk proje başlattık." diye konuştu.



Bölgede hayata geçirdikleri çok sayıda proje olduğunu vurgulayan Kınık, "Yetimhaneler açtık, onları destekliyoruz. Şu an İdlib civarında 12 yetimhanemiz var. Burada kalan 2 bin 800 ailenin düzenli olarak tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Su sorununun giderilmesi için su kuyuları açıyoruz." ifadelerini kullandı.



Kınık, İdlib kırsalındaki düzensiz kamplarda 700 bin kişinin yaşadığını, bu insanlara gıda ve temizlik malzemesi desteği vermeye devam ettiklerini anlattı.



Bölgenin çatışmasızlık alanı ilan edilmesinin ardından biraz rahatladığını dile getiren Kınık, şunları kaydetti:



"Özellikle havadan saldırıların durması neticesinde seyahat güvenliği oluştu. İnsani yardımların ulaşması için operasyonel bir kolaylık sağladı bize. Bundan sonraki süreçte de elimizden geldiği kadar kampların ıslah edilmesi, çadır kentlerde kalanların kalıcı konutlara yerleştirilmesi, burada özellikle eğitim, sağlık ve altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında daha uzun soluklu projeler yapılması için Türk Kızılayı olarak çalışacağız."



RAMAZANDA SICAK İFTARLIK



Kınık, İdlib kırsalındaki 5 kampa düzenli olarak sıcak iftarlık verdiklerini belirtti.



Ayrıca tüm bölgeye gıda paketi dağıttıklarını bildiren Kınık, "Ramazanın bereketiyle Türkiye'den çok sayıda yapılan kıyafet, gıda ve temizlik malzemesi yardımlarını bu bölgelere sevk ediyoruz. Tüm ekiplerimizle ramazanda muhtaç herkese ulaşmaya gayret ediyoruz." dedi.