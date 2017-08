Türk Kızılayı bayramda 2 milyon yoksula ulaşacak

Genel Başkan Kınık, "Türk Kızılayı ramazan ayından bu yana 13 milyon insana gıda desteği verdi ve veriyor. Kurban Bayramı'ndaki hedefimiz ise 2 milyon insana insani yardım ulaştırmak olacak." dedi.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Kurban Bayramı'nda hedeflerinin 2 milyon yoksula insani yardım ulaştırmak olduğunu söyledi.



Kınık, üç kıtadaki 31 ülkede yardıma muhtaçların her zaman yanında olduklarını, hem yurt içinde hem de yurt dışında Kurban Bayramı bereketi yaşanması için büyük bir seferberlik başlattıklarını söyledi.



Her yıl Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu yıl da "Kızılay Kurban Modeli" ile vekalet sahipleri adına kurban kesimi gerçekleştireceğini ifade eden Kınık, Türk Kızılayı için bayramların bir fırsat olduğunu aktardı.



Kınık, yurt dışındaki faaliyetlerini öncelerken silahlı çatışmanın yaşandığı, açlık ve kuraklıkla mücadele eden coğrafyaları seçtiklerini belirterek, Türk Kızılayının dünyada insani yardım konusunda ciddi başarılar elde ettiğini ve herkes tarafından takdir toplamış, Türkiye'nin gururu bir kuruluş olduğunu ifade etti.



Hem insani yardım hem de sağlık yardımlarının yıl boyu devam ettiğini aktaran Kınık, "Bu çerçevede Suriye, Irak ve Somali gibi ülkeler yardım ağımızda mevcut. Son iki yıldır da kuraklığın vurmuş olduğu Doğu Afrika bölgesi ile Güney Sudan ve Yemen var. Bu bölgeye son iki yıldır yoğunlaştık." dedi.



"HEDEF 2 MİLYON YOKSULA ULAŞMAK"



Kınık, Ramazan ve Kurban bayramlarında daha çok bağış yapıldığına dikkati çekerek, Türk Kızılayının her anlamda büyüdüğünü, bunun da Türkiye'nin büyümesi ile eşdeğer olduğunu dile getirdi.



Özellikle kuraklık ve yoksullukla boğuşan ülkelerdeki insanların, sadece Kurban Bayramı'nda yapılan yardımlar sayesinde et yiyebildiğini vurgulayan Kınık, şöyle devam etti:



"Türk Kızılayı ramazan ayından bu yana 13 milyon insana gıda desteği verdi ve veriyor. Kurban Bayramı'ndaki hedefimiz ise 2 milyon insana insani yardım ulaştırmak olacak. Ramazan ve Kurban bayramında toplam 15 milyon insanın Kızılayın bu desteğinden faydalanacağını söyleyebiliriz. Özellikle savaş bölgelerinde, Yemen başta olmak üzere açlığın vurmuş olduğu Güney Sudan gibi ülkelere gıda desteklerimiz sürüyor. Sağlık Bakanlığı ile beraber, bu bölgelerde aynı zamanda kolera salgını gibi bulaşıcı hastalıklardan muzdarip olan çok büyük bir insan kitlesi var. Sadece Yemen'de 500 bin kolera vakası var. Dolayısıyla bunlara yönelik antibiyotik, sahra hastanesi, hijyen setleri ilave olarak sağlık temelli desteklerimiz oldu ve olacak."