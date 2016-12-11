Türk Kızılayı 3 bin Suriyeli aileye yardım etti

Kilis'te, Türk Kızılayı tarafından Atatürk Mahallesi'nde bulunan 3 bin Suriyeli aileye, yardım deposundan gıda, hijyen seti ve battaniye dağıtıldı.

Kilis'te, Türk Kızılayı tarafından 3 bin Suriyeli aileye, gıda, hijyen seti ve battaniye dağıtıldı.

İhtiyaç sahibi aileler, Atatürk Mahallesi'nde bulunan yardım deposundan kolilerini teslim aldı.

Türk Kızılayı Kilis Şubesi Başkanı Mehmet Faruk Erdinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurum olarak din, dil, ırk ve mezhep farkı gözetmeksizin mazlumların yanında yer almaya devam ettiklerini belirtti.



HAYIRSEVER VATANDAŞLARDAN DESTEK BEKLENİYOR

Gönüllüler tarafından, kendi imkanlarıyla kiraladıkları evlerde barınan ihtiyaç sahibi Suriyelilerin tespit edildiğini aktaran Erdinç, bu ailelere 3'er koli ve birer battaniye dağıttıklarını ifade etti.Erdinç, "Türk Kızılayı din, dil, ırk gözetmeden yardımlarını en güzel bir şekilde gerçekleştiriyor. Suriyeli kardeşlerimize dağıtılan yardımlar, hijyen seti, bebek eşyaları, mutfak seti ve battaniye gibi malzemeler. İhtiyaç sahibi insanlara yardımları ulaştırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Erdinç, yardım faaliyetlerinin devam edebilmesi için hayırsever vatandaşlardan desteklerini sürdürmesini istedi.

Kaynak: AA