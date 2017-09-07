Türk kirazına Alman ve Rus ilgisi

Bu yıl dış satımları tamamlanan kırmızı meyvelerden Türk kirazının yüzde 62'si, vişnenin ise yüzde 65'ini Alman ve Ruslar tüketti.

Uludağ İhracatçı Birliklerinden alınan bilgiye göre, ağustos sonu itibarıyla kiraz ve vişne ihracatının sonuna gelindi.



Türkiye geneli kiraz ihracatı, mevsimsel etkiler nedeniyle geçen yıla göre yüzde 24 düşüşle 59 bin 838 tona geriledi. Değer bazında ise yüzde 13 azalan dış satım, 158 milyon 923 bin dolar olarak gerçekleşti.



Dünyada bir marka haline gelen Türk kirazını en çok Alman ve Ruslar tüketti. Bu iki ülkeye toplam ihracatın yüzde 62'si yapıldı. Almanya, 22 bin 944, Rusya ise 14 bin 484 ton ürün aldı. Bu ülkelerden sonra en fazla ürün gönderilen ülke 8 bin 920 tonla Irak oldu.



Almanya ve Rusya'nın, Türk kirazına ödediği toplam miktar 100 milyon doları geçerek 105 milyon 791 bin dolara ulaştı. Almanya kirazın kilogramına 3,6 ve Rusya ise 1,5 dolar ödedi.



Türk kirazının kilogramına en fazla ücreti ödeyen ülkeler ise 6,8 dolarla Belçika ve 4,7 dolarla Hollanda oldu. Belçika, 444 ton ürün için 3 milyon 21 bin dolar verdi.



VİŞNEYİ ALMAN VE RUSLAR ALDI



Genelde ihracatı düşük olan vişne de mevsimsel etkilere bağlı olarak yaşanan rekolte kaybı nedeniyle dış satım, yüzde 69 azalarak 64 tona geriledi.



Miktar olarak gerilese de ürünün yurt dışındaki azlığı dolayısıyla değer bazında dış ihracat yüzde 125 artarak 106 bin dolara yükseldi.



Vişnenin yüzde 65'ini Ruslar ve Almanlar aldı.



SEZONUN EN ÖNEMLİ GELİŞMESİ ÇİN'E KİRAZ GÖNDERİLMESİ



Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkanı Senih Yazgan, sezona ilişkin, bu yıl erkenci bölge olarak adlandırılan İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde üretim zamanında yaşanan yoğun yağışlar nedeniyle oluşan kalite kayıplarının ilk dönemlerde ihracatı yavaşlattığını söyledi.



Ardından orta dönem ve geç olgunlaşma bölgelerinde iyi kalitede ürünün çıkmasıyla ihracatın beklenen seviyelere ulaştığını dile getiren Yazgan, şunları kaydetti:



"Mevsimsel etkiler nedeniyle geçen yıla göre ihracat azalsa da sezonu iyi bitirdik. Bunun dışında bu yılın en önemli gelişmesi, Çin'e kiraz ihracatımızın sınırlı miktarda olsa da başlamasıydı. Soğuk uygulama olarak adlandırılan 1 derecede 16 gün bekletilen Türk kirazının Çin market raflarına ulaşması ve beğenilmesi, gelecekte bu ürünümüz için son derece önemli oldu."



