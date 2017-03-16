Libya açıklarında Türk kargo gemisi battı

Libya açıklarında kötü hava koşulları nedeniyle batan Türk kargo gemisinden 6 kişi kurtarılırken, 7 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Türk bayraklı "Tınaz Tepe" isimli gemi, Misurata Limanı açığında demirlediği sırada bölgede etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle yerel saat ile 10.30'da battı.



Ulaştırma, Denizilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Libya'ya mermer tozu götüren kuru yük gemisi, olumsuz hava koşulları nedeniyle Libya açıklarında battı.



Misurata Sahil Güvenlik ekiplerince arama kurtarma çalışmaları kapsamında 6 kişi kurtarıldı. Kurtarılan kişiler sağlık kontrollerinin ardından otele yerleştirildi.



Gemideki 7 kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor. Türkiye'nin Misurata Başkonsolusluğu olayı yakından takip ediyor.