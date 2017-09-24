Türk karatecilerden 7 madalya

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğünün desteğiyle gerçekleştirilen Karate 1 A Serisi'nde, Türk sporcular iki altın, bir gümüş ve dört bronz madalya elde etti.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona 86 ülkeden 1218 sporcu katıldı.



Türk karateciler iki altın, bir gümüş ve dört bronz madalya kazanarak genel klasmanda üçüncü sırada yer aldı. Dörder altın, gümüş ve bronz madalya kazanan İran organizasyonu birinci sırada tamamlarken, Japonya üç altın, dört gümüş ve beş bronz madalya ile genel klasmanda ikinci oldu.



Erkekler kumite 60 kilo finali iki Türk sporcuyu karşı karşıya getirdi. Eray Şamdan'ı 3-2 mağlup eden Aykut Kaya, altın madalyanın sahibi olurken, Eray Şamdan gümüş madalyayı kazandı.



Kadınlar kumite +68 kilo finalinde ise 1999 doğumlu genç karateci Eda Eltemur, Slovak rakibi Dominika Tatarova karşısında 2-1 galip gelerek altın madalyaya uzandı.



Türkiye'nin bronz madalyaları ise 50 kiloda Serap Özçelik, 55 kiloda Asena Pekmezoğlu, +68 kiloda Meltem Hocaoğlu ve 84 kiloda Emre Cevahir'den geldi.