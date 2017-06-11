"Türk hükümeti ve halkına teşekkür ediyoruz"

Katar Ticaret Odası Genel Müdürü Şarki, "Türk hükümeti ve halkına yardımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Türkiye’den gelen gıda ürünleri tüm halkımızın ihtiyaçlarını karşıladı, karşılamaya da devam ediyor." dedi.

Katar Ticaret Odası Genel Müdürü Salih Hamad eş-Şarki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın başını çektiği bazı Arap ülkelerinin uyguladığı siyasi ve ekonomik ambargonun ülkesi üzerindeki etkilerini değerlendirdi.



Şarki, "Türk hükümeti ve halkına yardımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Türkiye’den gelen gıda ürünleri tüm halkımızın ihtiyaçlarını karşıladı, karşılamaya da devam ediyor. Bu desteği asla unutmayacağız." ifadelerini kullandı.



Diğer bazı ülkelerle de temasa geçerek işbirliği yaptıklarını belirten Şarki, en büyük yardımı ise "gerçek dost" olarak nitelendirdikleri Türkiye'den gördüklerini belirtti.



"Bu kriz kimin gerçek dost olduğunu bize gösterdi." diyen Şarki, "Katar marketlerinde Türk mallarının olması bizim için bir onur. İnsanlarımız da Türk ürünlerine büyük ilgi gösterdi, dünya da gösteriyor." diye konuştu.



TÜRK İŞ ADAMLARIYLA TOPLANTI YAPACAĞIZ



Ramazan ayından sonra Katar Ticaret Odası olarak Türk iş adamlarıyla bir toplantı yapmayı planladıklarını kaydeden Şarki, "Şuan Türk iş adamları ile aramızda iyi bir işbirliği var. Bunu geliştirmek istiyoruz. İnsanlarımız da Türk ürünlerine büyük ilgi gösterdi, dünya da gösteriyor. Türk ürünlerinin kalitesi çok iyi." dedi.



Katar'da üretilen gıda ürünlerinin de raflarda yer aldığını hatırlatan Şarki, ileride yerli üretimle gıda ihtiyacının tamamını karşılayabilmek için çalışma yürüttüklerini ifade etti.



SUUDİ ARABİSTAN İŞ DÜNYASI İÇİN GÜVENİLİRLİĞİNİ YİTİRDİ



Katar'a karşı uygulanan siyasi ve ekonomik ambargonun başlıca destekçilerinden olan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de bu durumdan olumsuz etkileneceğini söyleyen Şarki, şunları kaydetti:



"İş adamları güvenilmez bir ülkeye yatırım yapmaz. Prosedür ve kanunların açık seçik belli olduğu, güvenlik ve istikrar olan ülkeleri tercih eder. Bu ülkeler Katar'a karşı başlattıkları hukuksuz kampanya ile kendilerine olan itimadın kaybolmasına yol açtı. İş adamları artık bu ülkelerin dışında başka pazarlar aramaya başladı."



Şarki, Suudi Arabistan ve BAE'nin başını çektiği ülkelerin Katar'a yönelik uygulamalarının tamamen hukuka aykırı olduğunu, kendi ülkesinde ise işlerin hukuk çerçevesinde yürüdüğünü sözlerine ekledi.



