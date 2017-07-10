Türk halkı darbecilere karşı geldi ve demokrasilerini korudu

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, "Yaklaşık bir sene önce Türk halkı darbecilere karşı geldi ve kendi demokrasilerini korudu. 15 Temmuz 2016'da hayatını kaybedenlerin onur ve cesaretlerini takdir ediyorum." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin, "Yaklaşık bir sene önce Türk halkı darbecilere karşı geldi ve kendi demokrasilerini korudu. 15 Temmuz 2016'da hayatını kaybedenlerin onur ve cesaretlerini takdir ediyorum." dedi.



Dünyanın en değerli halka açık enerji şirketi ExxonMobil'in eski başkanı ve CEO'su da olan Tillerson'a ödülü, Dünya Petrol Konseyi Başkanı Jozsef Toth tarafından verildi. Tillerson, kongre tarihinde bu ödüle layık görülen 10. kişi oldu.



Toth, Dünya Petrol Kongresi'nin kurucusu Thomas Dewhurst adına verilen bu ödülün, ilk kez bir şahsa petrol ve gaz sektörüne sıra dışı katkısından dolayı takdim edildiğini bildirdi.



Sektörü dönüştürmüş biri olarak ödülün, onu en çok hak eden kişiye gittiğini belirten Toth, Tillerson'ı tebrik etti.



Konseyin en büyük onur ödülünü alan Tillerson da yaptığı konuşmada, Toth ve Dünya Petrol Kongresi'ne teşekkür etti.



Bu endüstride 41,5 sene geçirdiğini anlatan Tillerson, enerjinin ekonomik büyüme ve refahın temeli, insanların yoksulluktan kurtarılmasının lokomotifi olduğunu söyledi.



Tillerson, bu konudaki başarının da hukukun üstünlüğü, uluslararası hukuk ve imzalanan sözleşmelerin kutsallığına sadakat ile ortaklar ve mevkidaşlar arasında dürüstlükten geçtiğini vurguladı.



TÜRK HALKI DARBECİLERE KARŞI GELEREK DEMOKRASİYİ KORUDU



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'a kongreye ilişkin tebriklerini sunan Tillerson, Türkiye'nin önemli bir ortak olduğunu ve enerji konusunda da kavşak noktası konumunda bulunduğunu dile getirdi.



FETÖ'nün darbe girişimine değinen Tillerson, "Yaklaşık bir sene önce Türk halkı darbecilere karşı geldi ve kendi demokrasilerini korudu. 15 Temmuz 2016'da hayatını kaybedenlerin onur ve cesaretlerini takdir ediyorum. Türk halkı, anayasalarındaki hakkı kullanarak ülkesini korudu. Hayatını kaybedenler ve yaralananları anıyorum." dedi.



Bakan Tillerson ayrıca Dünya Petrol Kongresi'nin 2020'de de ABD'nin ev sahipliğinde yapılacağını bildirdi.



Tillerson, bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.