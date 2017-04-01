Türk halkı darbe söylentisine karşı demokrasi nöbeti tuttu

Bir şirketin 1 Nisan için hazırladığı reklam filminde darbe girişimine imada bulunulduğunu düşünen bir grup, Üsküdar'da toplanarak durumu protesto etti, sabaha kadar demokrasi nöbeti tuttu.

İnternet ortamında yayınlanan reklam filmine tepki gösteren ve sosyal medya üzerinden haberleşerek, şirketin Kısıklı'daki binasının önüne gelen bir grup, daha sonra yakındaki Mehmet Akif Ersoy Parkı'na geçti.



Gruptakilerin yanına gelen AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, milletin bu konudaki dikkat ve duyarlılığını güçlü bir şekilde dile getirmesinin son derece kıymetli olduğunu söyledi.



Külünk, "Bu hain örgüt, biliyoruz bir şeylerin peşinde. Farkındayız, birtakım kirli hesapların içerisindeler. Ancak bir başka kirli iş daha yapıyorlar. Topyekun 80 milyon memleket evladının psikolojisini yönetmek istiyorlar. Buna izin vermeyelim. Bu akşam da reklam filminin yayınlanması, bunun dışında bazı tahliyeler, toplumumuzun sinir sistemini, duyarlılıklarını ciddi anlamda etkilemekte." diye konuştu.



Kısıklı'ya gelmeden önce emniyet mensuplarıyla görüştüğünü dile getiren Külünk, sıra dışı bir gelişme olmadığı yönünde bilgi aldığını kaydetti.



Külünk, vatandaşların tepkisini çeken söz konusu reklam filmine ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:



"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu reklam filmiyle ilgili inceleme başlattı. İstanbul Emniyet Müdürümüzle görüştüm. 'Sayın milletvekilim, biz dimdik ayaktayız, her şey sakin, sıra dışı hiçbir gelişme yok.' dedi. Ankara'yı da takip ettim. Sıra dışı hiçbir gelişme yok. Şuna dikkat edelim. Bu örgüt, bu milletin psikolojisini yok etmek istiyor. Buna izin vermeyelim. Sürekli sosyal medya üzerinden algı operasyonlarıyla bizim bu duyarlılığımızı eritmek istiyorlar, buna izin vermeyelim. Bilin ki bu ülkenin bir tane başkomutanı var, o da Recep Tayyip Erdoğan. Kimsenin endişesi olmasın. Nasıl bir ay nüfusun 50 milyonuyla alanları doldurduysak yine aynı şekilde doldururuz. Ama bunun işaretini biz doğrudan tek adresten alırız, o da Beştepe'dir."



Vatandaşlardan evlerine dönmelerini isteyen Külünk, referandum için yapılacak çalışmalara odaklanılması çağrısında bulundu.



Külünk, vatandaşlara gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ederek, emniyetin bütün gelişmeleri yakından takip ettiğini anlattı.



Gruptakiler, sabaha kadar "demokrasi nöbeti" tuttuktan sonra topluca namaz kıldı.