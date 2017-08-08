Türk hakemler, UEFA hazırlık seminerine katılacak

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Cenevre kentinde 9-11 Ağustos tarihlerinde yapılacak seminere, UEFA Elit ve 1. kategoride yer alan hakemler katılıyor.

UEFA Elit Kategori'de yer alan FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır ve 1. kategoride bulunan FIFA kokartlı hakemler Hüseyin Göçek ile Halis Özkahya'nın katılacağı UEFA Üst Düzey Hakem Sezon Öncesi Hazırlık Semineri başlıyor.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Cenevre kentinde 9-11 Ağustos tarihlerinde yapılacak seminere, UEFA Elit ve 1. kategoride yer alan hakemler katılıyor.



Seminerde, geçen sezon UEFA organizasyonlarında oynanan müsabakalarda edinilen deneyimler ve yeni sezonla ilgili önemli mesajlar hakemlere aktarılacak. Hakemler, fitness testlerine de tabi tutulacak.