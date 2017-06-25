Türk hakem Yalman'a finalde görev

Türk basketbol hakemi Özlem Yalman, 2017 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nın final maçında görev yapacak.

Türk basketbol hakemi Özlem Yalman, Çekya'da düzenlenen 2017 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nın final maçında görev yapacak.



Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Yalman, İspanya ile Fransa arasında başkent Prag'da oynanacak ve TSİ 21.30'da başlayacak altın madalya mücadelesini yönetecek üç hakemden biri olacak.



Özlem Yalman ile Polonya'dan Janusz Calik ve İtalya'dan Michale Rossi de final müsabakasında düdük çalacak.