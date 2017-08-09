Türk futbolu modern statlarıyla Süper Lig'e hazır

Türk futbolunun en üst seviye ligi olan Süper Lig'de 60. sezona girilirken, modern statlar dikkati çekiyor. Süper Lig'de yer alan 18 takım, çoğu yeni olan statlarda mücadele verecek.

Türk futbolunun en üst seviye ligi olan Süper Lig'de 60. sezona girilirken, modern statlar dikkati çekiyor.



Gençlerbirliği Kulübünün merhum başkanı İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezon, 11 Ağustos Cuma günü yapılacak Medipol Başakşehir-Bursaspor maçıyla başlayacak.



Türkiye'de yapılan tesisleşme hamlesinin ardından Süper Lig maçlarının büyük çoğunluğu, 2010 yılı sonrasında açılan veya son 10 yılda yenilenen statlarda oynanacak.



Evkur Yeni Malatyaspor'un maçlarını oynayacağı ve yeni hizmete giren Malatya Stadı'nın yanı sıra Türk Telekom Stadı, Vodafone Park, Medical Park Stadı, Yeni 4 Eylül Stadı, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı, Konya Büyükşehir Belediye Stadı, Antalya Stadı, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı, Bornova Stadı, Bahçeşehir Okulları Stadı ve Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı, 2010 yılı sonrasında açılan tesisler olarak ön plana çıkıyor.



Ülker Stadı, Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı, Osmanlı Stadı ve Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı, son 10 yılda yenilenerek Türk futboluna hizmet veriyor.



İLK KEZ EV SAHİPLİĞİ YAPACAK STATLAR



Bu sezon karşılaşmaların oynanacağı statlardan 4'ü, ilk kez Süper Lig maçlarına ev sahipliği yapacak.



Yeni tamamlanan Malatya Stadı'nın yanı sıra Göztepe'nin maçlarını yapacağı Bornova Stadı ile geçen sezon açılan Sivasspor'un Yeni 4 Eylül Stadı'nda takımlar ilk kez Süper Lig maçına çıkacak.



Sezonun ikinci yarısına yetişmesi beklenen Spor Toto Akhisar Stadı da kapılarını Süper Lig maçıyla açacak.



YENİ STATLAR



Süper Lig'de iki takım, bu sezon hizmete girecek yeni statlarında mücadele edecek.



Geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ında da katıldığı törenle açılan 27 bin 44 seyirci kapasiteli Malatya Stadı, ligin yeni takımı Evkur Yeni Malatyaspor'a iç saha müsabakalarında ev sahipliği yapacak. Ancak stattaki bazı eksikler nedeniyle Malatya temsilcisinin bazı maçlarının, Malatya İnönü Stadı'nda veya başka şehirde oynanması söz konusu.



Süper Lig'e çıktığı 2012-2013 sezonundan bu yana iç saha maçlarını Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynayan Akhisar Belediyespor'un da sezon içinde, yapımı süren 12 bin kişilik Spor Toto Akhisar Stadı'na geçme ihtimali bulunuyor.



Gençlerbirliği'nin iç saha maçlarını yaptığı Ankara 19 Mayıs Stadı, yeniden yapılmak üzere yıkılacak. Sezonun ilk yarısını bu statta geçirecek Gençlerbirliği'nin ikinci yarıda maçlarını nerede oynayacağı ise henüz açıklanmadı.



12 İLDE 18 FARKLI STAT



Süper Lig'de maçlar, 12 ildeki 18 statta oynanacak.



Yeni sezonda İstanbul'dan 5, Ankara ve Antalya'dan ikişer, Manisa, Konya, Bursa, Malatya, İzmir, Karabük, Kayseri, Sivas ile Trabzon'dan da birer takım mücadele edecek.