Türk ekonomisinden cesaret aldı 'topraksız sera' kurdu

Azerbaycanlı iş adamı Arifoğlu, Aydın'ın Germencik ilçesinde 15 milyon liralık yatırımla kurduğu topraksız serada ayda 120 ton domates üretiyor.

Aydın'ın Germencik ilçesinde topraksız sera kuran ve 50 kişiye istihdam sağlayan Azerbaycanlı yatırımcı, Türkiye ekonomisinden cesaret alarak yatırımlarını sürdürmeyi hedefliyor.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Azerbaycan'da ticaretle uğraşan Erdem Yunus Arifoğlu, hükümetin sağladığı kolaylıklar nedeniyle Türkiye'ye yatırım yapma kararı aldı.



Topraksız sera kurmak için yer arayışına giren Arifoğlu, Antalya'da yer sıkıntısı yaşayınca iklimi ve jeotermal kaynaklarından dolayı Aydın'ı tercih etti. Arifoğlu, Turanlar Mahallesi yakınlarında 44 bin metrekare sahada 15 milyon liralık yatırımla sera kurdu. Çoğunluğu kadın 50 kişiye istihdam sağlanan serada Ekim 2016'da üretim başladı. Aylık 120 ton üretilen domates, hem yurt içine hem de yurt dışına satılmaya başlandı.



Arifoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurduğu serayı ısıtmak için bölgedeki jeotermal firmalarından istediği enerjiyi temin edemeyince bu işi kömürle yapma kararı aldığını söyledi.



TÜRK EKONOMİSİ CESARETLENDİRDİ



Türkiye'nin güçlü ekonomisinden cesaret alarak bu yatırımı yaptığını vurgulayan Arifoğlu, şöyle konuştu:



"Ayda 120 ton domates üretiyoruz. Halihazırda Avrupa ülkelerine ihracat yapıyoruz. Azerbaycan'a da ihracat yaptık. Ancak Türkiye'nin iç piyasasının talebi çok daha fazla. Taleplere cevap veremiyoruz desem yerinde olur. Üretimimizin yüzde 40'ını ihraç ediyoruz. Kalan kısmını iç piyasaya veriyoruz.



Hükümetin ekonomi alanında iyi politikalar takip ettiğini gördükçe bu yatırımımı ve bundan sonraki yatırımlarımı Türkiye'ye yapma kararı verdim. Hala evimiz, barkımız Azerbaycan’da olmasına rağmen ben iki yıldır Türkiye'deyim. Diğer aile bireylerimiz de dönecekler. Malımızı, mülkümüzü, inşaatlarımızı satıp paraya çevirince onları da hükümetimizin aldığı müspet karar doğrultusunda kapasitemize dahil edeceğiz. Jeotermaldan istediğimiz suyu alamadığımız için 44 bin metrekare alanda üretim yapıyoruz. Buradan faydalandığımız takdirde 600 dönümlük yeni yatırım yapma hedefindeyiz."