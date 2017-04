"Türk dünyası ile gücümüzü birleştiriyoruz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışında yaşayan Türklerin sahipsiz olmadığını belirterek, "Türk dünyasını kurduk. Türk Dünyası Parlamenterler Meclisini kurduk ve Türk dünyası ile gücümüzü birleştiriyoruz, Türkleri birleştiriyoruz. Bu yılın sonunda büyük bir 'Türk Dünyası Zirvesi' yaparak, tüm dünyadaki Türklerin temsilcilerini bir araya getireceğiz." dedi.



Antalya'daki temaslarını sürdüren Çavuşoğlu, Alanya ilçesi Karamanlar Mahallesi'nde Karamanlar İlköğretim Okulunun bahçesinde vatandaşla buluştu.



Burada konuşan Bakan Çavuşoğlu, güçlü ve yeni Türkiye için büyük projeler yapmak gerektiğini, 15 senedir millete en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını anlattı.



İçeride ve dışarıda çalıştıklarını, Türk bayrağının dünyanın her yerinde dalgalanması için çalıştıklarını vurgulayan Mevlüt Çavuşoğlu, yurt dışındaki mazlumları da yalnız bırakmadıklarını söyledi.



Yurt dışında yaşayan Türklerin sahipsiz olmadıklarını ve artık kendilerini güçlü hissettiklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Türk dünyasını kurduk. Türk Dünyası Parlamenter Meclisini kurduk ve Türk dünyası ile gücümüzü birleştiriyoruz, Türkleri birleştiriyoruz. Bu yılın sonunda büyük bir 'Türk Dünyası Zirvesi' yaparak, tüm dünyadaki Türklerin temsilcilerini bir araya getireceğiz. Türkiye'yi çekemeyen, kıskanan var. Bazen Türkiye'ye karşı ayak oyunları yapanlar da var. Ama önce Rabb'imizin, sonra milletimizin desteğiyle biz yeri geldiği zaman yedi düvele karşı da dik durmasını başarıyoruz." diye konuştu.



"HEPSİNDEN HESAP SORUYORUZ"



Her zaman inanarak, severek milletin talebini yerine getirdiklerini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:



"İçeride ve dışarıda hainlerle mücadele ediyoruz. PKK ile hem Türkiye sınırları içinde hem de Irak sınırları içinde mücadele ediyoruz. Aynı şekilde DAEŞ ile de mücadele ediyoruz. Suriye'de de Türkiye'de de mücadele ediyoruz. FETÖ ile içeride ve dünyanın her yerinde mücadele ediyoruz. Mücadelemizi devam ettireceğiz ve hainlerin ensesindeyiz. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, hangi ine girerlerse girsinler, ister FETÖ olsun, ister PKK, ister DAEŞ, ister DHKP-C farketmez, hepsinin ensesindeyiz. Hepsinden hesap soruyoruz, sormaya devam edeceğiz."



Türkiye'nin geçmişte koalisyonlardan çok çektiğini, onun için sistemi güçlendirmek gerektiğini ifade eden Çavuşoğlu, halk oylamasının önemini anlattı.



Avrupa'nın tutumunu da eleştiren Mevlüt Çavuşoğlu, "Haddini bil haddini. Sen kendi aklını kendine sakla. O kadar iyi çalışıyorsa Avrupa'nın sorunlarını, hastalıklarını gider." ifadelerini kullandı.



ÇAVUŞOĞLU'NDAN RABİA VE BOZKURT İŞARETİ



Bakan Çavuşoğlu, konuşmasının ardından gençlerle fotoğraf çektirdi, Rabia ve Bozkurt işareti yaptı. Köydeki kadınların da sorunlarını dinleyen Çavuşoğlu, çocukları sevdi.



Daha sonra Saburlar Mahallesi'ne gelen Mevlüt Çavuşoğlu, Saburlar Merkez Camisi bahçesinde vatandaşla bir araya geldi. Çavuşoğlu, burada da anayasa değişikliği hakkında bilgi verdi, güçlü bir sistem oluşturmak için çalıştıklarını bildirdi.



16 Nisan'da beyazın üzerine "evet" mührünü basacaklarını ifade eden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Anamızın ak sütü gibi helal olacak, evet'i basacağız. Türkiye güçlenecek, yoluna devam edecek. Bazı kesimlere de haddini bildireceğiz. 'Haddini bil, söz de karar da benimdir' diyeceğiz." şeklinde konuştu.