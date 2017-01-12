Türk domatesi THY ile havalanacak

Sera üreticileri, THY'nin sağlayacağı kargo desteğiyle, Dubai ve Katar'a 200 milyon dolarlık domates ihracatı yapacak.

Sera üreticileri, Türk Hava Yollarının (THY) sağlayacağı kargo desteğiyle, Dubai ve Katar'a 200 milyon dolarlık domates ihracatı yapacak.



Sera Yatırımcıları ve Üreticileri Birliği (SERA BİR) Yönetim Kurulu Başkanı Müslüm Yanmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 6 bin dekarlık modern seralarda yıllık 200 bin ton üretim yapıldığını söyledi.



Üretimin yüzde 90'lık bölümünü oluşturan domatesin, başta Avrupa Birliği (AB) olmak üzere çevre ülkelere ihraç edildiğini belirten Yanmaz, uçak krizine kadar en büyük pazarın ise Rusya olduğuna işaret etti.



Rusya'nın, iki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmesine rağmen halen sınır kapılarını Türk domatesine açmadığını ifade eden Yanmaz, şöyle konuştu:



"Rusya'nın ithalatı durdurması sektörümüze 275 milyon dolarlık kayıp getirdi. Buna rağmen ürünlerimizi satmaya devam ediyoruz. Bu dönemde seralarımızdan AB pazarına ihracat yapıyoruz. AB, nisan sonrası Hollanda ve İspanya'daki seraların devreye girmesiyle gümrük vergilerini artıracak. Dolayısıyla bu süreçte Rusya gibi alternatiflere ihtiyaç duyuluyor. Şanlıurfa'da görüştüğümüz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, konuyu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ileteceğini ifade etti."



"TEDİRGİNLİKTEN KURTULACAĞIZ"



Yanmaz, Rusya ile yaşanan sorunun alternatif pazarın gerekliliğini ortaya koyduğunu dile getirdi.



Daha önce Mersin ve Şanlıurfa'dan karayoluyla Ortadoğu pazarına ürün gönderdiklerini anlatan Yanmaz, başta Dubai ve Katar olmak üzere bölgenin önemli bir potansiyel barındırdığını kaydetti.



Rusya kaynaklı kaybı Ortadoğu pazarıyla aşmayı planladıklarını belirten Yanmaz, "Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı yetkilileriyle hava kargo konusunda görüşme yaptık. Daha sonra THY Genel Müdürü ile toplantı gerçekleştirildi. THY'nin sağlayacağı kargo desteğiyle Dubai ve Katar'a 200 milyon dolarlık domates ihracatı yapacağız. Üreticilerimizin hava kargo sayesinde tedirginlikten kurtulacağını değerlendiriyoruz." diye konuştu.



İzmir'in Dikili ilçesinde kurulu, dünyanın en büyük ikinci jeotermal ısıtmalı serasına sahip Agrobay firmasının yönetim kurulu üyesi Arzu Şentürk Salık da Rusya'nın kendi sektörlerine yatırım yaptığını, bu nedenle alternatif pazarlar oluşturmak zorunda olduklarını söyledi.



Hava kargoya destek sağlanmasıyla Ortadoğu pazarında iddialı hale geleceklerini aktaran Salık, "Dubai ve Katar için önemli adımlar atıldı. Nisan veya mayıs gibi bu pazara ürün göndermeye başlarız. Burası çok büyük bir pazar." dedi.