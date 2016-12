Türk çayı 85 ülkeye satıldı

Çay ihracatı, ocak-ekim döneminde 24 milyon doları geçti.

Türkiye'den ocak- ekim döneminde 85 ülkeye çay ihracatı gerçekleştirildi. Söz konusu dönemdeki çay ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,5 artarak 24 milyon doları geçti.



Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) kayıtlarından derlenen bilgiye göre, ocak-ekim döneminde çay ihracatı miktar bazında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 5 milyon 558 bin 485 tona çıktı. İhracattan elde edilen gelir ise yüzde 12,5 artarak 24 milyon 71 bin 508 dolar oldu.



Çay ihracatında 1 milyon 908 bin 659 tonla Belçika birinci sırada yer aldı, bu ülkeyi 815 bin 339 tonla Suriye, 559 bin 883 tonla Almanya izledi.



DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan, çayın Türkiye'nin en önemli tarımsal ürünlerinden olduğunu söyledi.



Çayın, Doğu Karadeniz ihracatında da önemli yere sahip olduğuna işaret eden Gürdoğan, "Her geçen gün ihracatı artarak gelişen çay rakamlarına baktığımız zaman 1 Ocak ve 30 Ekim tarihleri arasında yılın 10 ayının ihracatında yüzde 12,5 artış yaşanmıştır. Bir önceki yılın 10 ayında 5 milyon 351 bin 268 ton karşılığı 21 milyon 389 bin 871 dolar çay ihraç edilmişti. Bu yıl 85 ülkeye satılan çaydan 24 milyon 71 bin 508 dolar gelir elde edildi." ifadelerini kullandı.



Gürdoğan, çay üretiminin daha çok iç piyasa odaklı olduğunu, buna rağmen çay ihracatında son yıllarda dış piyasalardaki tercihler doğrultusunda önemli oranda artış yaşandığını dile getirdi.



İhracatın Belçika ve Almanya ağırlıklı olduğunu kaydeden Gürdoğan, "Burada da en önemli etken, ihraç edilen Türk çayının bu ülkelerde yaşayan Türk nüfus tarafından yoğun şekilde tercih edilmesidir. Beklentimiz Türk çayı tüketiminin bütün dünya ülkelerinde yaygınlaşmasıdır. Çünkü Türk çayı, birçok ülke çayına göre doğallık bakımından da ön plana çıkmış bir üründür." diye konuştu.



"ÇAY İHRACATINDA TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI ÖNEMLİ"



Gürdoğan, çay ihracatında tüketim alışkanlıklarının önemli olduğuna dikkati çekerek, "Ülkemizde çayın daha çok Türk insanının tüketim alışkanlıkları ekseninde üretilmesi, her ülke alışkanlıklarına özel üretim tekniklerinin kullanılmamasından dolayı ihracatı kısıtlı kalmaktadır. Özellikle burada firmalarımızın diğer ülke alışkanlıkları paralelinde ürün üretimine yönelmeleri gerekmektedir." dedi.



Türkiye'den 85 ülkeye çay satıldığını anlatan Gürdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Hedeflediğimiz çay ihracatındaki artışta en önemli neden, dünya piyasalarındaki her ülkenin tüketim tercihlerine uygun ürün üretebilmektir. Ülkemizde çay daha çok Türk insanı tüketim alışkanlıklarına göre üretiliyor. Oysa ki her ülkede tüketim alışkanlıkları farklılık arz ediyor. Her ülkenin tüketim alışkanlıkları ölçeğinde ürün üretildikçe ve tanıtım faaliyetleri artırıldıkça çay ihracatının da aynı paralelde artacağına inanmaktayız."



Gürdoğan, Doğu Karadeniz'e gelen Arap turistlerin de Türk çayına yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Ortadoğu'ya, Suudi Arabistan'a yönelik ihracatımızda önemli oranda artış oldu" şeklinde konuştu.

Kaynak: AA