Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğünde Değişiklik

Türk Boğazları'ndan uğraksız geçiş yapan gemiler, zorunlu gereksinimleri karşılanmak üzere, Trafik Kontrol Merkezinden izin almak şartıyla demirleme yerlerinde ilgili kuruluşların gözetimi altında serbest pratika almaksızın 168 saat kalabilecek.

Türk Boğazları'ndan uğraksız geçiş yapan gemiler, zorunlu gereksinimleri karşılanmak üzere, Trafik Kontrol Merkezinden izin almak şartıyla demirleme yerlerinde ilgili kuruluşların gözetimi altında serbest pratika almaksızın 168 saat kalabilecek.



Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük Resmi Gazete'de yayımlandı.



Buna göre, Türk Boğazları'ndan uğraksız geçiş yapan gemiler, zorunlu gereksinimleri karşılanmak üzere Trafik Kontrol Merkezinden izin almak şartıyla demirleme yerlerinde ilgili kuruluşların gözetimi altında, genel olarak, gemideki sağlık durumunun incelenmesi suretiyle, geminin Türk kıyı ve limanlarıyla ihtilatında sıhhi bir sakınca olmadığını tespit edip belgelemeyi ifade eden "serbest pratika"yı almaksızın 168 saat kalabilecek. Daha önce bu süre 48 saat olarak belirlenmişti.



Denizcilik Müsteşarlığı, gerekli gördüğü hallerde bu süreyi kısaltabilecek.



Bu süre içinde gemilerde ölüm, hastalık, gemi adamı değişimi, izin veya acenta teması, yakıt, kumanya ikmali, arıza onarımı ve benzeri zorunluluk hallerine ilişkin faaliyetler icra edilebilecek.



Demirleme yerlerinde, belirtilen sürede fazla kalmak isteyen uğraksız geçiş yapan gemiler, gösterilen yerlere demirleyip serbest pratika almak zorunda olacak. Demirlemek suretiyle uğraksız geçişini bozan gemiler hakkında sağlık, emniyet, gümrük ve diğer mevzuatın gerektirdiği denetim ve işlemler uygulanacak.



Danıştayca incelenmiş söz konusu tüzük hükümleri bugünden itibaren yürürlüğe girdi.