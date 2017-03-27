Türk bayrağını aşağılayan adama ilk cevabı vatandaş verdi

Van'ın Erciş ilçesinde tutuklanan zanlının otobüs camındaki Türk bayrağını yere fırlatması ve sonrasında yaşananlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Van'ın Erciş ilçesinde, "seyir halindeki belediye otobüsünün camında asılı Türk bayrağını alenen aşağılayarak indirdiği" iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.



TÜRK BAYRAĞINI AŞAĞILAYAN ADAMA İLK CEVABI VATANDAŞ VERDİ



Erciş Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Adnan Menderes Mahallesi'nde, "seyir halindeki belediye otobüsünün camında asılı Türk bayrağının alenen aşağılanarak indirilmesi" üzerine Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları geniş çaplı çalışma sonucu zanlı E.T'yi, "devletin egemenlik alametlerini aşağılamak ve terör örgütü propagandasını yapmak" suçlarından gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



VATANDAŞLAR TEPKİSİZ KALMADI



Olay anında otobüste bulunan vatandaşlardan biri, yerdeki bayrağı alarak hemen yerine asmaya çalışırken, diğer vatandaşlar da çirkin saldırıya seyirci kalmadı.