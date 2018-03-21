Türk bayrağına basan alçağın ifadesi ortaya çıktı

Lübnan’da Türk bayrağının üzerine basarak çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşan ve Adana’da yakalanarak tutuklanan Suriye uyruklu Said Hacı Hüseyin ifadesinde “Çok pişmanım, Türk halkından özür diliyorum” dedi.

Lübnan’da Türk bayrağının üzerine basarak fotoğraf çektiren ve bunu sosyal medyada paylaşan Suriyeli Said Hacı Hüseyin'in ifadesi ortaya çıktı.

Hüseyin, ifadesinde şunları söyledi:

“Aslen Suriye'nin Ayn El Arap Bölgesi'ndenim. Göstermiş olduğunuz Fotoğraftaki kişi benim bu fotoğraf Lübnan Devleti'nde çalışırken çekilmiş bir fotoğraftır. Lübnan Devleti'nde YPG örgütü gibi bir örgüt bulunmaktadır Bu örgüt Nevruz kutlamasına orada bulunan Kürtleri zor ile götürüyordu.”

“Zorla götürdüler”

“Ben de örgütün zorlaması ile Nevruz kutlamasına gittim. Türk bayrağını minibüsün merdivenine kimin serdiğini bilmiyorum ben sermedim. Bu fotoğrafı kimin çektiğini bilmiyorum. Minibüste bulunan kişiler mininüsten inerken merdivende serili bayrağın üzerine basarak resim çektiriyordu. Ben de diğerleri gibi bayrağa basarak minibüsten indim. Yaptığın bu hareketten dolayı Türk halkından özür diliyorum çok pişmanım.“

Kaynak: Ajanslar