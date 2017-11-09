Türk basketbolunun acı günü

Türk basketbolunun duayen isimlerinden Mehmet Baturalp, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamada, Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Başkanı, eski milli sporcu ve milli takım antrenörü Mehmet Baturalp'in 81 yaşında vefat ettiği bildirildi.



TBF, merhum Baturalp'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları, sevenleri ve tüm basketbol camiasına başsağlığı dileğinde bulundu.



İstanbul'da 1936 yılında dünyaya gelen ve basketbol kariyerine Darüşşafaka'da başlayan Mehmet Baturalp, uzun yıllar formasını giydiği Fenerbahçe'de birçok kupa kazandı.



A Milli Basketbol Takımı'nda 71 maça çıkan Baturalp, oyunculuk kariyerini noktaladıktan sonra Fenerbahçe, İTÜ, Eczacıbaşı ve Paşabahçe'de antrenörlük yaptı.



Antrenör olarak da birçok başarıya imza atan Mehmet Baturalp, uzun yıllar A Milli Basketbol Takımı'nı da çalıştırdı.



