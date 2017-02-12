"Türk badmintonu Balkanlar'ı aştı"

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, "Türk badmintonu Balkanlar'ı aşmıştır, Avrupa'da söz sahibi bir ülke haline gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Özmekik, yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde Türk badmintonunun önemli bir gelişim kaydettiğini belirtti.



Türkiye'nin, Balkan Şampiyonalarında ilk derecesini 2004 yılında 13 yaş grubunda takım halinde elde ettiğini hatırlatan Özmekik, "O dönem büyüklerde set ve maç aldığımızda sevinen bir ülkeydik. Bugün artık Balkanlar'da tek başımıza Türkiye olarak 100 madalyanın yarısından fazlasını alır olduk." ifadelerini kullandı.



Özmekik, Balkan ülkelerinin bu başarıdan rahatsız olarak ferdi müsabakalarda Türk sporcularının katılımlarına kota koymaya başladıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Artık Bulgaristan ve diğer Balkan ülkeleri, ferdide Türk sporcularının katılmadığı kategorilerde üçüncülüğü başarı olarak görmeye başladılar. Karaman'da 2015'te yapılan 19 Yaş Balkan Şampiyonası'nda tarihte ilk defa gözümüzde yıllardır büyüttüğümüz Bulgarları ferdi kategoride madalya almadan Türkiye'den geri gönderdik. Şampiyonada ferdi müsabakalarda 20 madalyanın 17'sini Türkiye olarak tek başımıza aldık. Başarı anlamında Türk badmintonunun geldiği nokta budur. Artık Türk badmintonu Balkanları aşmıştır, Avrupa'da söz sahibi bir ülke haline gelmiştir. Avrupa Şampiyonalarında yıldızlar ve gençlerde ilk 3'e girmiş, büyüklerde Özge Bayrak ile ilk madalyasını almış, ülke sıralamasında İspanya ve Bulgaristan'ı geçerek 50'den 28. sıraya yükselmiş bir ülke olmuştur."