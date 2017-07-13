Türk atletler Kenya'da piste çıktı

Kenya'da başlayan Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'na katılan milli atletler, elemelerde mücadele etti.

Kenya'daki Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'na katılan milli atletler, eleme müsabakalarına çıktı.



Uluslarası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından 10. kez düzenlenen şampiyona, başkent Nairobi'de Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta ile IAAF Başkanı Sebastian Coe'nun katılımıyla gerçekleştirilen resmi törenle başladı.



Türkiye'den 27 sporcunun katıldığı organizasyonda, kızlar 100 metre elemelerinde koşan 17 yaşındaki milli atlet Mizgin Ay, 11.92'lik derecesiyle yarı finale kaldı.



Atletizm Milli Takım Antrenörü Hakan Beceren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 100 metre elemelerinde başarılı olarak yarı finale kalan Mizgin Ay'la ilgili "Mizgin Ay, madalya beklediğimiz sporculardan biri, final koşmasını bekliyoruz." dedi.



Hakan Beceren, uluslararası anlamda son kez düzenlenen şampiyonaya ilişkin ise "Her şey yolunda giderse burada tarihimizin en başarılı Dünya Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nı yaşamayı umut ediyoruz." diye konuştu.



İlk defa 1999'da Polonya'da düzenlenen şampiyona, IAAF'nin yıldızlar kategorisinde bölgesel şampiyonalara odaklanma kararı nedeniyle son kez Kenya'da gerçekleştiriliyor.



Şampiyona, 16 Temmuz Pazar günü sona erecek.