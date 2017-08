Türk atletizminde 'altın' dönem

16. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda birer altın ve gümüş madalya kazanan Türkiye, 12. sırada tamamladığı şampiyonada tarihinin en iyi derecesini yaptı.

İngiltere'nin başkenti Londra'nın 10 gün boyunca ev sahipliği yaptığı Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye ilkleri yaşadı.



Erkekler 200 metrede Ramil Guliyev ile tarihindeki ilk altın madalyayı kazanan milli takım, ilk kez bir Dünya Şampiyonası'nda birden fazla madalya elde etti.



Şampiyonaya 27 sporcuyla tarihinin en yüksek katılımını gerçekleştiren Türkiye, ilk defa yarıştığı erkekler 4x100 bayrak mücadelesinde finale kalmayı başardı. Kadınlar cirit atmada ilk kez finale kalan Eda Tuğsuz ise 5. oldu.



10 altın, 11 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 30 madalya kazanan ABD, şampiyonayı açık ara zirvede tamamlayarak organizasyona damga vurdu.



RAMİL GULİYEV TARİH YAZDI



Aslen Azerbaycanlı olan milli sporcu Ramil Guliyev, erkekler 200 metre finalinde 20.09'luk derecesiyle zirvede yer alarak Türkiye'ye Dünya Atletizm Şampiyonaları'ndaki ilk altın madalyasını kazandırdı.



Yarışın favorisi Güney Afrikalı atlet Wayde van Niekerk'in önünde ilk sırayı alan milli atlet, bu dalda son 4 organizasyonun şampiyonu efsane Usain Bolt'un tahtına oturdu.



2013 yılından beri Türkiye adına uluslararası müsabakalarda boy gösteren Fenerbahçe'nin sporcusu Ramil Guliyev, en büyük başarısına Londra'da imza attı. Milli sporcu, geçen sene Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 200 metrede gümüş madalya kazanmıştı.



TÜRKİYE'NİN EN BAŞARILI ORGANİZASYONU



16. Dünya Atletizm Şampiyonası öncesi bu alanda sadece bir gümüş ve bir bronz madalyası bulunan Türkiye, Yasmani Copello Escobar ile erkekler 400 metre engellide ikinci olup, ardından Ramil Guliyev ile erkekler 200 metrede şampiyonluğa ulaşarak tarihinin en başarılı organizasyonuna imza attı.



Türkiye, Dünya Atletizm Şampiyonası'nın 2003 yılında Paris'te düzenlenen organizasyonunu, Süreyya Ayhan ile kadınlar 1500 metre kategorisinde gümüş, 2009 yılında Berlin'de düzenlenen organizasyonunu ise Karin Melis Mey ile kadınlar uzun atlamada bronz madalya ile tamamlamıştı.



Öte yandan, 2007'de Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen şampiyonayı 10 bin metrede ikinci tamamlayan milli atlet Elvan Abeylegesse'nin gümüş madalyası, daha sonra yasaklı madde kullandığının tespit edilmesi üzerine geri alınmıştı.



İlk defa bir Dünya Atletizm Şampiyonası'nda birden fazla madalya elde eden milli takım, erkekler 4x100 bayrak yarışı finalinde de 7. olarak bir ilki gerçekleştirdi.



64.52'lik derecesiyle 5. olan Eda Tuğsuz, Türkiye adına cirit atmada kadınlarda finalde mücadele eden ilk isim oldu.



Böylece, Türkiye Milli Takımı, 7'si kadın 27 sporcuyla birer altın ve gümüş olmak üzere 2 madalyayla 12. sırada yer alarak Dünya Şampiyonaları'nda en iyi derecesini yaptı.



Şampiyonada mücadele eden Türk atletlerin performansı şöyle:



- Ramil Guliyev (erkekler 200 metre) - altın madalya kazandı



- Yasmani Copello Escobar (erkekler 400 metre engelli) - gümüş madalya kazandı



- Eda Tuğsuz (kadınlar cirit atma) - finali 5. sırada tamamladı



- Ramil Guliyev, Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes ve Yiğitcan Hekimoğlu, (İzzet Safer) (erkekler 4x100 bayrak) - finali 7. sırada tamamladı



- Yasemin Can (kadınlar 10 bin metre) - finali 11. sırada tamamladı



- Özkan Baltacı (erkekler çekiç atma) - finali 12. sırada tamamladı



- Kaan Kigen Özbilen (erkekler maraton) - 14. sırada tamamladı



- Mert Girmalegesse (erkekler maraton) - 29. sırada tamamladı



- Ersin Tacir ( erkekler 20 kilometre yürüyüş) - 45. sırada tamamladı



- Mert Atlı ( erkekler 20 kilometre yürüyüş) - 58. sırada tamamladı



- Ercan Muslu (erkekler maraton) - yarışı tamamlayamadı



- Fadime Suna Çelik (kadınlar maraton) - yarışı tamamlayamadı



- Polat Kemboi Arıkan (erkekler 10 bin metre) - yarışı tamamlayamadı



- Salih Korkmaz (erkekler 20 kilometre yürüyüş) - yarışı tamamlayamadı



- Jak Ali Harvey ve Emre Zafer Barnes (erkekler 100 metre) - yarı finalde elendi



- Tuğba Güvenç ve Özlem Kaya (kadınlar 3000 metre su engelli) - elemeleri geçemedi



- Kıvılcım Kaya Salman (kadınlar çekiç atma) - elemeleri geçemedi



- Meryem Akdağ (kadınlar 1500 metre) - elemeleri geçemedi



- Yasemin Can (kadınlar 5 bin metre) - elemeleri geçemedi



- Eşref Apak (erkekler çekiç atma) - elemeleri geçemedi



- Tarık Langat Akdağ (erkekler 3000 metre su engelli) - elemeleri geçemedi



- Ahmet Kasap, Batuhan Altıntaş, Masum Korkmaz, Yavuz Can (erkekler 4x400 bayrak) - elemeleri geçemedi



"BURADA YAŞADIĞIMIZ TARİHİ ANLAR HER ŞEYE DEĞDİ"



Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, iki haftadır Londra'da yoğun bir program geçirdiklerini söyledi.



"Burada gecemiz gündüzümüze karıştı." diyen Çintimar, AA'ya yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



"Çok yorulduk ama burada yaşadığımız tarihi anlar her şeye değdi. 27 atletten oluşan en geniş kafilemizle daha Londra'ya gelirken tarihe geçmiştik zaten. Çocuklarımız devamını da burada getirdiler. Ramil'in şampiyonluğunun tüm dünyada nasıl yankılandığını gururla takip ettik. 400 metre engellide dünyanın en iyilerinden biri olduğunu bir kez daha ispatlayan Yasmani, altını az farkla kaçırdı ve dünya ikincisi oldu. Henüz 20 yaşındaki Eda'mız, bu yılki 67.21'lik derecesinin tesadüf olmadığını burada gösterdi ve daha ilk şampiyonasında beşinci oldu. Yine ilk kez şampiyonada yarışan 23 yaşındaki çekiççimiz Özkan Baltacı, finale kaldı. 4x100 metredeki final başarısı için apayrı bir paragraf açmak lazım. Bu proje, dönemimde başlayan bir projeydi ve sadece üç yıl içinde önce Olimpiyat'a gittik, ardından Dünya Şampiyonası finalinde yarıştık. Bu, bayrak gibi çok zor bir branşta Türk atletizminde eşi görülmemiş bir başarıdır."



Fatih Çintimar, Türkiye'nin bugüne dek tarihinde iki madalya kazandığı Dünya Atletizm Şampiyonası'nda bir seferde iki madalya almasının, ilk şampiyonluğun ve aynı anda dört tane ilk sekiz sonucu almasının kendilerine nasip olduğunun altını çizdi. Çintimar, "Bu başarılarda devlet büyüklerimizin bizlere desteğinin büyük payı var. Sayın Cumhurbaşkanımız her madalyamızda bizleri telefonla arayarak onurlandırdı. Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak'a ve spor teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



BOLT VE FARAH'TAN BURUK VEDA



Turnuva öncesi kariyerlerini noktalayacaklarını açıklayan erkekler 100 ile 200 metrenin efsanesi Jamaikalı Usain Bolt ve 5 bin ile 10 bin metrenin yıldızı Büyük Britanyalı Muhammed Farah, son yarışlarında beklentileri karşılayamadı.



Şampiyona öncesinde erkekler 100 metre, 200 metre ve 4x100 metre takım yarışlarında 8 olimpiyat, 11 de Dünya Şampiyonluğu bulunan Jamaikalı sprinter Bolt, Londra'da kariyerini istediği gibi noktalayamadı.



Buraya kariyerini zirvede sonlandırmaya gelen Jamaikalı 100 metre dünya rekortmeni Bolt, finalde ABD'li atletlere geçildi. Justin Gatlin 9.92'lik derecesiyle altın, Christian Coleman ise 9.94 ile gümüş madalya elde ederken, 100 metreyi hep önde tamamlayan Bolt ise bu sefer 9.95 ile bronz madalyayla yetindi.



Erkekler 200 metrede yarışmayan efsane sprinter, 4x100 bayrak mücadelesinde son atlet olarak bayrağı Yohan Blake'ten aldıktan sonra sakatlanarak yere düştü ve yarışı tamamlayamadı.



30 yaşında emekliye ayrılan Bolt, Londra'da sadece bir bronz madalya elde ederek kariyerini noktaladı.



Erkekler hem 5 bin hem de 10 bin metrede, 2012'den bu yana yapılan Olimpiyat ve Dünya Şampiyonaları'nda geçilemeyen Muhammed Farah, son yarışında duble yapamadı.



Somali asıllı Büyük Britanyalı atlet, evinde 10 bin metrede altın madalya elde etmeyi başarsa da 5 bin metre finalinde Etiyopyalı Muktar Edris'e geçilerek gümüş madalyaya ulaştı.



Kariyerinin son yarışı 5 bin metrede 13.33.22'lik süresiyle gümüş madalya kazanan Farah, 10 bin metrede 26.49.51'lik derecesiyle altın madalya elde etti.



2012 Londra ile 2016 Rio Olimpiyatlar'ında ve 2013 Moskova ile 2015 Pekin Dünya Atletizm Şampiyonları'nda hem 5 bin hem de 10 bin metrede tüm yarışları kazanan Farah, son yarışında ikinci olup duble yapamadan kariyerini sonlandırdı.



ABD ZİRVEDE TAMAMLADI



16. Dünya Atletizm Şampiyonası'na ABD damga vurdu. 10 altın, 11 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 30 madalyayla zirvede yer alan ABD, en yakın rakibinden 19 madalya fazla kazandı.



Bir önceki şampiyonanın lideri Kenya 5 altın, 2 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 11 madalyayla, Güney Afrika 3 altın, bir gümüş ve 2 bronz olmak üzere 6 madalyayla ABD'yi izledi.



Türkiye'nin, Kolombiya, Bahreyn ve Avustralya ile 12. tamamladığı şampiyonada, ev sahibi Büyük Britanya ile Kuzey İrlanda 2 altın, 3 gümüş ve bir bronz olmak üzere 6 madalyayla 6. sırada yer aldı.



TEK DÜNYA REKORU PORTEKİZLİ HENRİQUES'TEN



Kadın ve erkeklerde 24'er disiplinde müsabakaların yapıldığı şampiyonada tek dünya rekoru kadınlar 50 kilometre yürüyüşte Portekizli Ines Henriques'ten geldi.



Portekizli atlet, kendisine ait 4.08.26'lık dünya rekorunu 4.05.56 ile geliştirdi ve altın madalya kazandı.



ABD'li atlet Emma Coburn, kadınlar 3 bin metre su engellide 9.02.58'lik derecesiyle, dünya rekortmeni Fransız sporcu Yohann Diniz ise erkekler 50 kilometre yürüyüşte 3.33.12'lik süresiyle şampiyona rekoru kırdı. 39 yaşındaki Diniz ayrıca, en yaşlı dünya şampiyonu unvanını da aldı.



Dünyada yılın en iyi derecelerini, erkeklerde 10 bin metrede Büyük Britanyalı Muhammed Farah (26.49.51), 4x100 bayrak yarışında Büyük Britanya Milli Takımı (37.47), 4x400 bayrak yarışında Trinidad ve Tobago Milli Takımı (2.58.12), dekatlonda Fransız Kevin Mayer (8768 puan), kadınlarda ise 800 metrede Güney Afrikalı Caster Semenya (1.55.16), 10 bin metrede Etiyopyalı Almaz Ayana (30.16.32), 4x100 bayrak yarışında ABD Milli Takımı (41.82), 4x400 bayrak yarışı ABD Milli Takımı (3.19.02) ve sırıkla atlamada Yunan Ekaterini Stefanidi (4.91) yaptı.



ABD'Lİ FELİX TARİHE GEÇTİ



Turnuva öncesi 9 altın, 3 gümüş ve bir bronz olmak üzere 13 madalyası olan ABD'li Allyson Felix, kadınlar 400 metrede bronz, 4x100 ve 4x400 bayrak yarışlarında altın madalya kazanarak tarihe geçti.



50.08'lik derecesiyle 400 metrede bronz madalya alan Felix, 4x100 bayrak yarışında Aaliyah Brown, Morolake Akinosun ve Tori Bowie'den, 4x400 bayrak yarışında ise Quanera Hayes, Shakima Wimbley ve Phyllis Francis'ten oluşan ABD takımıyla dünyada yılın en iyi derecelerine imza atarak altın madalya elde etti.



Ünlü sporcu Allyson Felix, böylece Dünya Şampiyonaları'nda kariyerinin 16. madalyasını alarak 14 madalyalı Usain Bolt ile Merlene Ottey'yi geride bıraktı ve bu alanda rekorun tek başına sahibi oldu.