Türk askerinin görev süresi uzatıldı

TSK deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına dair Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) deniz unsurlarının Aden Körfezi, Somali karasuları ve açıkları, Arap Denizi ve mücavir bölgelerde görev süresinin 10 Şubat 2017 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılmasına dair Başbakanlık Tezkeresi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.



Genel Kurulda, partisi adına söz alan MHP Antalya Milletvekili Mehmet Günal, TSK'nın uluslararası görevlendirmelerine her zaman devlet politikası olarak destek olduklarını anımsatarak, Aden Körfezi ve Somali karasularında Türk gemilerinin görev almasının önem arz ettiğini belirtti.



Deniz Kuvvetleri Komutanlığının son yıllarda bazı travmalar yaşadığını, geçmişteki bir takım kumpaslar ve son dönemde FETÖ ilgili yapılan çalışmalar neticesinde burada belli ölçüde insan kaynakları açısından zafiyetler oluştuğu ifade eden Günal, donanmanın daha da güçlendirilmesini ve takviye edilmesini temenni ettiklerini kaydetti.



Doğu Akdeniz'deki hakimiyet ile Türkiye ve KKTC'nin güvenliğinin önemine değinen Günal, Türkiye'nin, Kıbrıs ile ilgili garantörlük haklarından vazgeçilmemesi gerektiğini vurguladı.



Günal, ABD ile ilişkilerin de sadece Fetullah Gülen'in ve FETÖ mensuplarının iadesi üzerine odaklanmaması, Türkiye'nin ulusal güvenliği aleyhine olabilecek bütün konuların iki ülke ilişkilerinde gündeme getirilmesi gerektiğini bildirdi.



"ULUSAL GÜVENLİK ÇOK CİDDİ YARA ALDI"



CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz ise bu bölgenin güvenliğinin Türkiye'yi çok yakından ilgilendirdiğini ve bu kapsamda tezkereye "Evet" diyeceklerini açıkladı.



Ortadoğu coğrafyasının kanamasının Türkiye'yi istikrarsızlaştırdığına, Türkiye istikrarsızlaşınca da bölgedeki güvenliğin azaldığına dikkati çeken Yılmaz, "Bu bölgenin kaderi maalesef giderek ufalanma, parçalanma, küçülme, birbiriyle kavga ettirilme, iyice birbirine düşman olma ve ayrışma politikası üzerine kuruldu. Bunun devam edeceğini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'nin güvenliğinin hiçbir dönemde olmadığı kadar potansiyel risk altında olduğunu savunan Yılmaz, "Yarın ne olacağı, nerede hangi bombanın patlayacağını bilemiyoruz maalesef. Ülkemizin ulusal güvenliği çok ciddi yara aldı." diye konuştu.



"AFRİKA ÜLKELERİNE YAPILAN İNSANİ YARDIMLARI GÜÇLEŞTİRDİ"



AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal, Aden Körfezinde haydutluk ve soygun eylemlerinin ticareti olumsuz etkilemesinin yanında, Somali'ye ve Afrika ülkelerine yapılan insani yardımların deniz yoluya intikalini de güçleştirdiğini anlattı.



Deniz haydutluğunun sona ermesinin Somali'nin istikrarlı bir ülke haline dönüşmesiyle mümkün olduğuna işaret eden Ünal, deniz haydutluğu ile mücadelenin yanı sıra Türkiye'nin Somali'ye yardıma devam ettiğini kaydetti.



Somali'nin, Türkiye'nin ilgisinden sona dünya gündemine girdiğini belirten Ünal, "Türkiye, Somali'ye, insani yardım, kalkınma, alt yapı konularında ve siyasi uzlaşma çabalarında destek vermektir." dedi.