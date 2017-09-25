Türk askeri bizi kurtarmak için çok çaba harcadı

Kocaeli'de göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiği olayda kurtarılan Iraklı Shamal, Türk askerinin kendilerini kurtarmak için çok çaba harcadığını söyledi.

Kocaeli'de, göçmenleri taşıyan teknenin 3 gün önce batması sonucu 24 kişinin hayatını kaybettiği olayda Sahil Güvenlik Komutanlığı botuyla kurtarılan Iraklı Aziz Mustafa Shamal ve eşi Shoxan Abdullah, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personelince denizden helikopterle alınan ve Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi gören kızları 4 yaşındaki Liya'yı ziyaret etti.



Romanya üzerinden İngiltere'ye gitme hayaliyle İstanbul'a gelen Iraklı Aziz Mustafa Shamal, eşi Shoxan Abdullah, kızı Liya ve oğulları Lawend, içinde bulundukları teknenin batması sonucu hedeflerine ulaşamadı.



Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde Kefken'in 64 deniz mili kuzeyinde göçmenleri taşıyan balıkçı teknesinin 22 Eylül'de batması sonucu hayatını kaybeden 24 kişi arasında ailenin 3 yaşındaki oğulları Lewend Shamal da bulunuyor.



SAHİL GÜVENLİK PERSONELİNE TEŞEKKÜR



Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarıyla kurtarılan baba Aziz Mustafa ve anne Shoxan, hastaneden taburcu edilmelerinin ardından 4 yaşındaki kızları Liya'yı görmek için Sahil Güvenlik personelince KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne getirildi.



Burada kızlarını yeniden görmenin mutluluğunu yaşayan aile, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline gösterdikleri yardımseverlikten dolayı teşekkürlerini iletti.



Kurtarıldıktan sonra helikopterde bir askerle beraber çekilen fotoğrafıyla hafızalarda kalan ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren 4 yaşındaki Liya'nın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.



"BÜYÜK DALGALARIN ÇARPMASIYLA TEKNE PARÇALANDI"



Baba Shamal, Irak'ta inşaatlarda fayans işleri yaptığını belirterek, daha iyi bir hayata kavuşmak ümidiyle İngiltere'ye gitmek istediklerini söyledi.



Uçakla 2 çocuğu ve eşiyle İstanbul'a geldiklerini ifade eden Shamal, İstanbul Aksaray'da bir süre otelde kaldıklarını kaydetti.



Shamal, daha sonra ismini vermeyen bir kişiyle Romanya'ya gitmek üzere irtibat kurduklarını dile getirerek, "Bir garajda toplandık. Sonra bizi 2 minibüsle tekneye bineceğimiz yakın yere götürdüler. Tekneye gidince 1 erkek, 1 kadın ve 1 kaptan olduğunu gördüm. Tekneye bindik, bir süre tekneyle yol aldık. Hava kötüleşti. Bir ticari geminin yanına yanaştık. Büyük dalgalar tekneye sertçe vuruyordu, tekne dayanamadı ve parçalandı. Bende can simidi, eşimde de can yeleği vardı. Denize düşünce çocuklarımızı tutmaya çalıştık. Teknenin parçalarına tutunduk." diye konuştu.



"TÜRK ASKERİNE MİNNETTARIZ"



Oğullarını kaybettikleri için büyük üzüntü duyduklarını aktaran Shamal, "Acı içindeyiz, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Liya'yı gördüğümüz için çok mutluyuz. Diğer çocuğumuz öldü, bunu (Liya) kaybetmediğimiz için sevinçliyiz. Gemi bazılarını kurtarmıştı ama biz denizdeydik. Türk askeri bizi kurtarmak için çok çaba harcadı. Bizi kurtardılar, Allah onlardan razı olsun, çok memnunuz onlardan. Romanya üzerinden İngiltere'ye gitmek istiyorduk. Orada yaşamak istiyorduk. Artık buradan Irak'a döneceğiz. Artık başka bir yere kesinlikle gitmeyiz." ifadelerini kullandı.



"UMUDA YOLCULUK" HÜSRANLA BİTMİŞTİ



Kocaeli Kefken açıklarında göçmenleri taşıyan balıkçı teknesinin 22 Eylül'de batması sonucu 24 kişi hayatını kaybetmiş, 40 göçmen kurtarılmıştı. Kurtarılan göçmenlerden hamile olan bir kadının bebeği de tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamamıştı.



Göçmenlerin verdikleri bilgilere doğrultusunda teknedeki göçmen sayısının 78 olduğu, kayıp olarak değerlendirilen 14 düzensiz göçmeni arama faaliyetlerine helikopter konuşlu bir Sahil Güvenlik korveti ve Sahil Güvenlik botlarıyla devam edildiği açıklanmıştı.



