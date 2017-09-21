Türk-Alman ticari ilişkileri artarak devam ediyor

MAİB Yönetim Kurulu Üyesi Ağrikli, ''Son zamanlarda siyaset ortamında yaşanan Türk-Alman gerginliği ticari alana pek yansımadı. Türk-Alman ticari ilişkileri artarak devam ediyor'' dedi.

Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ağrikli, son zamanlarda siyaset ortamında yaşanan Türk-Alman gerginliğinin ticari alana pek yansımadığı, Türk-Alman ticari ilişkilerinin artarak devam ettiğini bildirdi.



Hannover'de, 45 ülkeden 2 bin 214 firmanın ürünlerini sergilediği EMO Uluslararası Metal İşleme Makineleri Fuarı devam ediyor. Fuara Türkiye'den 47 firma katılıyor.



MAİB Yönetim Kurulu Üyesi Ağrikli, fuarda yaptığı açıklamada, son zamanlarda siyaset ortamında yaşanan Türk-Alman gerginliğinin ticari alana pek yansımadığı ifade ederek, şunları kaydetti:



''Firmaların siyasi çekişmelerden pek etkilenmediğini görüyoruz. Almanlar ve Türkler, ticari iş birliklerini biraz daha ileriye taşıma hevesindeler. Mümkün olduğu kadar bu gerginliklerden bahsedilmiyor. Bu tür problemler sadece politika seviyesinde kalıyor. Türk-Alman ticari ilişkileri artarak devam ediyor.''



Konferans, seminer, çalıştay, Endüstri 4.0, robotik ve otomasyon konularında eğitimler sunan Robotation Academy, Additive Manufacturing Academy ve ileride kurulacak olan Virtual Reality Academy ile anlaşma imzaladıklarını bildiren Ağrikli, "Bunların bir şubesini Türkiye’de açmayı düşünüyoruz." dedi.



MAİB Yönetim Kurulu Üyesi Sevda Kayhan Yılmaz da tüm dünyaya hitap eden EMO Uluslararası Metal İşleme Makineleri Fuarı'nda Türkiye'nin varlığını göstermeye çalıştıklarını ifade ederek, "Makine ve aksamları konusunda Almanya, İngiltere ve ABD, ihracatımızın yüzde 60'ını kapsıyor. İş birliğimizi artırarak geliştirmeye çalışıyoruz. Teknolojik iş birliği konusunda da çalışmalarımız var. Yani sadece alışveriş değil, teknolojik ortaklığa taşıma konusunda çalışmalarımız var." şeklinde konuştu.



MAİB standını ziyaret eden Hannover Ticaret Ataşesi Ruhi Deniz ise Türk firmalarının fuara ilgisinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.