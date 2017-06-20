Türk-Afrika Gençlik Konseyi için imzalar atıldı

Türkiye ve Afrika gençleri arasında üst düzey işbirliği ve yakınlaşma başlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika vizyonunun gençlik alanında takipçisi olan İBB Gençlik Meclisi uluslararası arenada proje ve faaliyetlerine devam ediyor.



İBB Gençlik Meclisi Afrika Birliği Gençlik Organizasyonu üyelerini ağırladı.



İBB Gençlik Meclisi Afrika ülkelerine 'Gençlikte İstanbul Modeli'ni götürüyor ve Afrika'da gençlerin yerelde daha fazla söz sahibi olabilmesi için Gençlik Meclisi yapıları kurmayı planlıyor.



2016 yılında Türkiye ve Afrika ülkeleri arasında gençlik alanında işbirliğini geliştirme inisiyatifi sonucunda kurulması kararlaştırılan Türk-Afrika Gençlik Konseyi için imzalar İstanbul’da atıldı. Bu kapsamda İstanbul'a bir dizi ziyarette bulunan Afrika Birliği Gençlik Organizasyonu üyeleri İBB Gençlik Meclisi tarafından ağırlandı.



İBB Gençlik Meclisi'nin çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgi alan Afrika Birliği Gençlik Organizasyonu üyelerine Türkiye'nin 15 Temmuz 2016'da yaşadığı hain darbe girişimi anlatıldı.



Türkiye ve Afrika arasında gençlik alanında üst düzey iş birliğini artırmayı öngören Türk-Afrika Gençlik Konseyi 2017-2023 yılları arasında Afrika ve Türkiye’den toplam 750 genç lider yetiştirmeyi planlıyor. Afrika Birliği, Afrika Gençlik Organizasyonu ile birlikte kurulan Konsey kapsamında 54 ülkede temsilcilikler ve partner organizasyonlar oluşturuldu. 54 Afrika ülkesinde aktif faaliyet yürütülecek.



"KATILIMCI DEĞİL LİDERLİK EDEN OLUYORUZ"



Afrika'da üst düzey siyasi liderler toplantısında yaptığı konuşmada konsey için Afrikalı liderlerden tam destek aldığını dile getiren İBB Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş "Uluslararası vizyon olarak geniş bir yapıya sahibiz. Konsey kapsamında artan terörizm ve radikalleşmenin önlenmesi ile ilgili önemli adımlar atılacak. Katılımcı değil söz sahibi, liderlik eden oluyoruz" dedi.







Türk-Afrika Konseyi Planlamaları şöyle:



Afrika ülkeleri için gençlerin gözünden efektif kalkınma raporu hazırlanacak.



Türkiye’den eğitmenler ile Afrikalı eğitimcilerin öğrenim programları düzenlenecek.



Türkiye-Afrika ülkelerinde yaşayan gençler arasında teknoloji, bilgi ve deneyim transferleri gerçekleşecek.



Türkiye-Afrika ülkeleri arasında uluslararası organizasyonlarda forum ve paneller organize edilecek.



Türk-Afrika Gençlik Konseyi Kurulu Danışmanlık Toplantıları :



2016 - Sudan

2016 - New York

2017 - Kenya

2017 - İsviçre

16 Haziran 2017 İstanbul MoU Töreni



İlgili toplantılarda OECD, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, Afrika Birliği gibi kurumların temsilcileri ile çeşitli görüşmeler ve fikir alışverişleri gerçekleştirilmiştir.



İstanbul’da Afrika Gençlik Organizasyonları ile imzalanan MoU ile Türk-Afrika Gençlik Konseyi deklere edilmiştir.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1997 yılında kendi imzası ve direktifiyle kurmuş olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, İstanbul’u yerel yönetimlerde dünya markası haline getiren belediyecilik anlayışına bağlı kalarak, İBB Başkanı Dr. Kadir Topbaş’ın talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdüren İBB Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş başkanlığındaki 5. Döneminde gençlerin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla faaliyetlerine devam edecek.



İBB Gençlik Meclisi tarafından düzenlenen eğitim programları ve etkinlikler ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Meclis, 7/24 İstanbul gençliğine hizmet veriyor.