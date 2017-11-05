Turizmciler yeni yakıt desteğinden memnun

Turist getiren uçaklara sağlanan yakıt desteğinin 12 ay süreyle ve bin 500 dolardan 9 bin dolara kadar verileceğine ilişkin açıklama turizmcileri sevindirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un turist getiren uçaklara sağlanan yakıt desteğinin 12 ay süreyle ve bin 500 dolardan 9 bin dolara kadar verileceğine ilişkin açıklaması, turizmcileri sevindirdi.



3. Turizm Şurası için Ankara'da bulunan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Genel Sekreteri Çetin Gürcün, turist getiren uçaklara sağlanacak yeni yakıt desteği ile şuradan çıkan sonuçları AA muhabirine değerlendirdi.



TÜROFED Başkanı Ayık, yakıt desteğinin olumlu bir karar olduğunu belirterek, daha önce verilen destekle de çok önemli katkılar yapıldığını kaydetti.



Ayık, "Bundan sonraki destek için de bizler teşviğin hatlarının çok daha iyi çizilmesini, özellikle gelişmesini istediğimiz pazarlarda daha farklı yöntemler uygulanarak, o pazarların bir an önce motive edilerek özlediğimiz sayıların oralarda oluşmasını istiyorduk. Buradan çıkacak teşvik paketi de sanıyorum bütün bunları içerecek ve pazarlardaki tur operatörlerine, seyahat acentalarına önemli katkılar sağlayacak. Elbette hava yolu taşımacılarına da etkileri olacak. Teşviğin devam etmesini çok olumlu buluyorum." dedi.



"DESTEK VERİLECEK ALANLARIN ÇOK İYİ BELİRLENMESİ GEREKİYOR"



TÜRSAB Genel Sekreteri Gürcün de, şunları kaydetti:



"Maalesef yurt dışında pazar ülkelerde özellikle Avrupa bölgesinde Türkiye aleyhine oluşmuş bir imajın yıkılması gerekiyor. Bunun için de tur operatörlerinin ve oradaki seyahat acentelerinin Türkiye'ye satışlarını arttırmak için onları özendirici birtakım tedbirlerin alınması lazım. Uçak teşvikleri ilk seferinde de zaten bu amaçla başlatılmıştı. Çünkü burada tur operatörleri bu imaj bozukluğu nedeniyle satışlarda zorlandıklarında uçuşlarını iptal ediyorlardı. Bu iptallerin önüne geçmek, onları teşvik etmek ve bu uçuşların kesintisiz devam etmesini sağlamak bakımından ileriye dönük böyle bir kararın çok faydalı olacağını söyleyebilirim."



TÜROB Başkanı Bayındır da her teşviğin önemli olduğunu vurgulayarak, destek verilecek alanların çok iyi belirlenmesi gerektiğini vurguladı.



