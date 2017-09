Turizm alanında iş birliklerimizi güçlendirmeliyiz

Kurtulmuş: Turizm alanında iş birliklerimizi güçlendirmeliyiz. Bütün bu iş birliklerini güçlendirecek yumuşak güç, kültür ve turizm alanıdır.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, bu yıl sonuna kadar 200 bin Çinli turistin Türkiye'yi ziyaret etmesini beklediklerini söyleyerek "Fakat bu rakam yeterli değil, bu sayının bir milyon olmasını istiyoruz." dedi.



Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında geldiği Çin'in başkenti Pekin’de Çin Kültür Bakan Luo Şugang ile görüştü. Kültür Bakanlığı konutunda yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki kültür ve turizm konuları ele alındı.



Çin ve Türkiye arasındaki ilişkileri ve iş birliğini güçlendirmek için güçlü bir irade olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Turizm alanında iş birliklerimizi güçlendirmeliyiz. Bütün bu iş birliklerini güçlendirecek yumuşak güç, kültür ve turizm alanıdır. Çin'de gelecek yılın 'Türkiye Turizm Yılı' olarak ilan edilmesi Kültür ve Turizm Bakanlığının en önemli projesidir." diye konuştu.



Bakan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da desteklediği "Türk-Çin Üniversitesi"nin kurulmasının büyük önem taşıdığını dile getirerek iki bakanlığın bu konu üzerinde hassasiyetle durması gerektiğini söyledi.



HEDEF BİR MİLYON ÇİNLİ TURİST



Bu yıl sonunda 200 bin Çinli turistin Türkiye'yi ziyaret etmesini beklediklerini kaydeden Kurtulmuş, "Fakat bu rakam yeterli değil, bu sayının bir milyon olmasını istiyoruz. Özellikle Çin ve Türkiye turizm operatörleri arasındaki iş birliğinin artırılmasını istiyoruz. Türkiye’deki Konfüçyüs Enstitüsü ve Çin'deki Yunus Emre Enstitüsü iki ülke arasındaki hatları yakınlaştırma açısından iyi bir fırsat." ifadelerini kullandı.



Bakan Kurtulmuş, şunları kaydetti:



"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan iki ülke arasındaki ilişkilere ayrı bir önem veriyor. Türkiye ve Çin, birisi Asya'nın doğusunda birisi Asya'nın en batısında Avrupa kapısında iki değerli ülkedir. Her iki ülkenin de çok zengin ve derin tarihi ve kültürel birikimi var. Çin 5 bin yıllık devlet geleneğine sahip olan bir büyük ülke. Türkiye de binlerce yıllık devlet geleneği olan çok zengin ve farklı kültürleri bir arada barındıran bir ülke. Mesafelerin uzak olmasına rağmen Çin Halk Cumhuriyeti ile dostane ilişkileri artırmak konusunda daha yakın ilişkiler kuruyoruz."



"Bizim kültürel, siyasi ve ekonomik ilişkilerimizde benzerliklerimiz var" diyen Kurtulmuş, "Kuşak ve Yol" Projesiyle ilişkilerin her alanda gelişmesini beklediğini söyledi.



Kurtulmuş, Türkiye ve Çin arasında ilişkilerin başta enerji, ulaşım, kültür ve turizm olmak üzere her alanda gelişeceğini düşündüklerini ve bu konuda kararlılık gösterdiklerini ifade ederek "Ümit ederim ki bu ziyaretimiz de kültürel alandaki iş birliğimiz konusunda önemli katkı sağlar." dedi.



ÇİNLİ BAKANDAN TOPKAPI SARAYI'NA ÖVGÜ



Topkapı Sarayı’nda sergilenen porselenleri incelediğini kaydeden Luo, "Çin porselen ülkesi olarak bilinir ancak ben Topkapı’da sergilenen eserleri Çin’de bile görmedim. Bu eserlerin İpek Yolu’nun izdüşümü olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.



Bakan Luo, gelecek yıl "Türkiye Yılı" olması dolayısıyla büyük bir etkinlik yapacaklarını belirtti.



Toplantı sonrasında Pekin’deki tarihi ve turistik yerleri ziyaret eden Kurtulmuş, Pekin’deki temasları kapsamında gazeteciler ve Çinli tur operatörleriyle bir araya gelecek.