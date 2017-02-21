Turist sayısı arttı, gelir düştü

Yunanistan'da 2016 yılında bir önceki yıla göre turist sayısı artarken turizm gelirleri düştü.

Yunanistan Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre, geçen yıl turist sayısı yıllık bazda yüzde 5,1 oranında arttı. Söz konusu dönemde turizm gelirlerinde ise yüzde 6,4'lük düşüş gerçekleşti.



Geçen yıl ülkedeki turizm geliri 906 milyon avro azalışla 13 milyar 220 milyon avroya geriledi. Ortalama seyahat başı harcamada ise yüzde 11,3 oranında düşüş kaydedildi.



Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden gelen turistlerden elde edilen gelir yüzde 3 oranında düşüş gösterirken, AB dışı ülkelerden gelen turizm gelirlerinde ise düşüş oranı yüzde 15 oldu.



Geçen yıl önemli beklentinin olduğu Rus turistlerden gelirde yükseliş ise yüzde 3,4 ile sınırlı kaldı. ABD'li turistlerin bıraktığı gelirde ise yüzde 22,8 oranında artış yaşandı.



- 24 MİLYON 799 BİN TURİST



Ülkeyi ziyaret eden kişi sayısı ise 2015'te 23 milyon 600 binden 24 milyon 799 bine ulaştı. Turist sayısında artış yüzde 5,1 olarak gerçekleşti.



AB ülkelerinden gelen turist sayısı yüzde 15'lik artışla 17 milyon 217 bine ulaşırken, AB dışı ülkelerden gelen turist sayısında yüzde 12,1'lik düşüşle 7 milyon 583 bine geriledi.



Turist sayısında en yüksek paya sahip Alman ziyaretçi sayısı ise yüzde 11,7 artışla 3 milyon 139 bine çıktı. Rus turist sayısında artış oranı ise yüzde 16,1 oranında artarak 596 bin oldu.



Yunanistan'a gelen turistlerde havayolunu tercih edenlerin sayısında ise yüzde 9 oranında yükseliş görüldü. Karayoluyla gelişlerde ise yüzde 4,7 oranında düştü.



Turizm, ekonomik darboğazdaki 11 milyon nüfuslu ülkenin milli gelirinde yaklaşık yüzde 19 gibi önemli bir orana sahip.