Türbedeki 'saygı nöbeti' ziyaretçi sayısını katladı

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin Bilecik'in Söğüt ilçesindeki türbesinde askerler tarafından ''saygı nöbeti'' tutulmaya başlanması, ziyaretçi sayısını katladı.

Bilecik Valiliği, Jandarma Genel Komutanlığı ve 2. Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanlığı iş birliğiyle hazırlanan proje kapsamında, Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Merkezi Komutanlığındaki 9'u uzman çavuş, 4'ü erbaş ve er olmak üzere 13 asker, 7 Mayıs'tan itibaren dönüşümlü olarak "saygı nöbeti" tutuyor.



Alp kıyafetleri, aksesuarlar ve tarihi misyona uygun malzemeleriyle dikkati çeken askerlerin seremoniyle gerçekleştirdiği nöbet değişimi yoğun ilgi görüyor.



"Türk kültürünün yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması, ecdada saygı, samimiyet, örf, adet ve geleneklerin yaşatılması"nı amaçlayan proje uygulamaya geçmeden önce hafta içi günde 100-150, hafta sonu 500-600 kişinin ziyaret ettiği türbe, "saygı nöbeti"nin başlamasının ardından hafta içi günde bin, hafta sonu ise 5-6 bin ziyaretçi ağırlıyor.



Söğüt Kaymakamı Berkan Sönmezay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi'nin hem devlet kurucusu hem de büyük bir komutan olduğunu söyledi.



Osmanlı'nın kuruluşunda Ertuğrul Gazi'nin, Dursun Fakıh'ın ve Şeyh Edebali'nin önemli rolünün bulunduğunu anlatan Sönmezay, şöyle konuştu:



''3 şahsiyetin 2'sinin kabri Söğüt sınırları içerisinde bulunuyor. 1896 yılında Abdülhamit döneminde, türbenin şehrin dışında olmasından ve içerisinde değerli malzemelerin bulunmasından burada jandarma karakolunun kurulması ve nöbetinin askerler tarafından tutulmasıyla ilgili ferman yayınlanmış. Aradan geçen zamanda bu proje gerçekleştirilememiş. Bilecik Valiliği, Jandarma Genel Komutanlığı ve Bilecik'teki 2'nci Jandarma Er Eğitim Tugay Komutanlığının iş birliğiyle hazırlanan projede, Ertuğrul Gazi'ye saygının ifadesi olarak türbesinde askerler tarafından 'saygı nöbeti' tutulması kararlaştırıldı.''



"ERTUĞRUL GAZİ'YE VEFA BORCUMUZU ÖDEMİŞ OLUYORUZ"



Sönmezay, projenin, Bilecik Valisi Süleyman Elban'ın desteği, İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığının onaylarıyla hayata geçirildiğini ve büyük ilgi gördüğünü aktararak, şöyle devam etti:



''2. Abdülhamit döneminde gerçekleştirilmesi hedeflenen saygı nöbeti günümüzde gerçeklemiş oldu. Bu saygı nöbetini, 9'u jandarma uzman çavuş, 4'ü erbaş ve er olmak üzere 13 askerle yürütüyoruz. Askerlerimizin o dönemdeki şartları göz önünde bulundurulduğunda kıyafetleri o dönemi yaşatması açısından alp kıyafeti tasarlandı. Şu anda özel bir izinle de sakal bıraktırıldı. O günkü şartlardaki gibi askerlerimiz nöbetlerini tutmaktadırlar. İleriki dönemde bu sayının artmasını bekliyoruz. Saygı nöbeti projemizle uzun zamandır hayata geçirilmeye çalışılan nöbeti gerçekleştirmekle birlikte Ertuğrul Gazi'ye karşı vefa borcumuzu da ödemiş oluyoruz.''