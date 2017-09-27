Tunus'ta YSK Başkanı seçilemedi

Tunus'ta Yüksek Seçim Komisyonu (YSK) Başkanlığı için yapılan seçimde hiçbir adayın yeterli oyu alamaması nedeniyle yeni başkanın seçilemediği bildirildi.

Meclis Başkanı Muhammed en-Nasır, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, "adaylardan hiç birinin başkan seçilmek için gerekli olan 109 oyu alamadığı için YSK Başkanının seçilemediğini" ifade etti.



Oylamaya 217 milletvekilinden 149'unun katıldığını kaydeden Nasır, adaylardan Nebil Bifun'un 73, Enis el-Cerbui'nin ise 68 oy aldığını, 6 oy pusulasının boş, 2'sinin ise geçersiz sayıldığını aktardı.



Nasır, "Oturumu bu olumsuz sonuçla tamamladık. Temsilciler Meclisi Ofisi (parlamentodaki en yüksek kurul) konuyu görüşmeye devam etmek üzere yeni bir oturumu kararlaştırmak için toplanacak ve daha sonra duyuracağımız prosedürler var." dedi.



Tunus meclisinde önceki gün de Yüksek Seçim Komisyonu (YSK) Başkanı Şefik Sarsar'ın yerine başkan seçmek için oturum düzenlenmişti. Oturumda, komisyonun 9 üyesinden başkanlık için aday olan 6'sının hiçbiri seçilmek için gerekli oyu alamamıştı. Adaylardan Enis el-Cerbui 78, Nebil Bekkun 76 ve Nebil el-Azizi 3 oy alırken diğer üç aday hiç bir oy alamamıştı.



Tunus Yüksek Seçim Komisyonu (YSK) Başkanı Şefik Sarsar, yardımcısı Murad bin Mevla ve komisyon üyesi Lemya ez-Zerkuni 6 Mayıs'ta görevlerinden istifa etmişti. Geçen çarşamba günü de istifa edenlerin yerine 3 yeni üye seçilmişti.