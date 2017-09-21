Tunus'ta oturma eylemi

Safakes'te oturma eylemi yapan gruba güvenlik güçleri müdahalede bulundu.

Tunus'un Safakes kentinde güvenlik güçleri, çok sayıda kişinin iş talebiyle düzenlediği oturma eylemine müdahale etti.



Göstericilerden Nacih el-Alevi, yaptığı açıklamada, Es-Siyab Kimya Fabrikası karşısındaki eylemi dağıtmak için güvenlik güçlerinin kullandığı göz yaşartıcı gazdan bazı göstericilerin etkilendiğini söyledi.



Göstericiler, Mutemediyye Tıne bölgesi sakinlerinin de destek vermesiyle Safakes ile Gabes kentlerini birbirine bağlayan yolu trafiğe kapattı.



Mutemediyye Tıne bölgesinde çok sayıda kişi iş talebiyle 21 Ağustos'ta fabrika önünde oturma eylemi başlatmıştı. Göstericiler, fabrikanın faaliyetlerinden en çok zarar görenler olmaları nedeniyle çalışma konusunda öncelikleri olduğunu savunuyor.



Uzmanlar ise fabrikanın havaya milyonlarca metreküp zehirli gaz bıraktığını ve yıllık 500 bin metreküpün üzerinde atığı denize boşalttığını iddia ediyor.