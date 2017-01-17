Tunus, 2 devriye botunu teslim aldı

Tunus, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile daha önce imzalanan anlaşma kapsamında 2 devriye botunu teslim aldı.

Tunus'un kuzeyindeki Bizerte deniz üssünde Tunus Savunma Bakanı Ferhat el-Harşani ile ABD'nin Tunus Büyükelçisi Daniel Rubinstein'ın katılımıyla düzenlenen törende, ABD'nin gönderdiği iki askeri devriye botu teslim edildi.



Rubinstein, törende yaptığı konuşmada, ülkesinin Tunus'a desteğinin sadece deniz alanında olmadığını, ABD'nin, Tunus'un doğu sınır bölgelerindeki güvenlik sistemi ile bölgedeki patlayıcıların algılanması için teçhizatları kurduğunu kaydetti.



Hava kuvvetlerinin kara kuvvetleriyle daha iyi entegre olmasını sağlayacak ekipmanların da kurulduğunu ifade eden Rubinstein, teslimi tamamlanan botların, 2012'de istenen 26 bot arasında en günceli olduğunu kaydetti.