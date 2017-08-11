Tuncelili çocukların pizza keyfi

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel, kentteki yetim ve öksüz 70 çocuğu, Kanada'nın Toronto kentinde pizzacılık yapan Tuncelili Zeynel Arı ile bir araya getirerek pizza ikram etti.

Kent merkezindeki bir lokantada düzenlenen organizasyon kapsamında Vali Tuncay Sonel, buluştuğu ve hediye verdiği çocuklarla bir süre sohbet etti.



Sonel, yaptığı açıklamada, Zeynel Arı'nın Kanada'da yaşayan Tuncelili ünlü bir pizzacı olduğunu belirtti.



Tunceli'nin terörle anılmasını istemediğini ifade eden Vali Sonel, şöyle devam etti:



"Bugün yetim ve öksüz çocuklarımızla beraber bir aradayız. Zeynel Arı'nın ellerine sağlık. Zeynel Arı Tunceli'mizi en güzel şekilde tanıtıyor zaten kendisi. Biz Tunceli'mizin böyle güzelliklerle Munzur'uyla balıyla, doğal güzellikleriyle böyle birbirinden değerli iş adamlarımızla anılmasını istiyoruz. Zeynel Arı'ya ve mekanını bize açan iş yerine, çalışanlarına teşekkür ediyoruz."



Pizzacı Zeynel Arı da Kanada'daki işyerinde pek çok ünlüye pizza yaptığını anlattı.



Memleketine tatil için geldiğini ve etkinlikte çocuklara pizza yapmaktan mutlu olduğunu belirten Arı, "Bugün de memleketimizde Valiliğimizin büyük katkılarıyla çocuklar için pizza yapıyoruz. Sayın Valimiz bu konuda gerçekten çocukları düşündü. Tuncelili çocukların pizzayı tatmaları için böyle bir etkinlik yaptık ve ümit ediyorum çocuklarımız sevinir, mutlu olurlar. Amacımız çocuklar mutlu olsun." dedi.



Tuncelili pizzacı Arı, daha sonra özel olarak hazırladığı pizzalardan ikram etti.



Etkinliğe, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Salih Karataş, Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, Vali Yardımcısı Selami Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Tekin Aktemur bazı kurum müdürleri ve çocuklar katıldı.