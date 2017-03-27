Tunceli'deki terör operasyonu

Tunceli'de 14 teröristin etkisiz hale getirildiği merkez Kutu Dere bölgesinde devam eden operasyonlarda, teröristlere ait çok sayıda mühimmat, yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Kutu Dere bölgesinde bugün İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyon kapsamında 14 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.



Operasyonda bir askerin hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanarak tedavi altına alındığı hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Operasyon bölgesinde devam eden arama tarama faaliyetinde 12 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 M-16 piyade tüfeği, 1 tabanca, 200 gram C4 plastik patlayıcı, 1 roketatar, 5 M-16 piyade tüfeği şarjörü, 54 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, bin 216 adet kalaşnikof fişeği, 98 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 9 kilogram amonyum nitrat, 1 el yapımı patlayıcı kumandası, 4 el telsizi, 1 büyük telsiz, 2 sırt çantası, 100 metre kablo, 9 hücum yeleği, 9 tüp, 30 litre benzin, 5 akü, 1 dikiş makinesi, 11 şemsiye, 2 uyku tulumu, çok sayıda örgütsel doküman, dijital malzeme ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir."



Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği olanların muhafaza altına alındığı, diğer malzemelerin bulunduğu yerde imha edildiği aktarılan açıklamada, kent genelinde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla aralıksız devam ettiği kaydedildi.