Tunceli'deki orman yangını

Valilik: İlimiz Hozat Aliboğazı mevkisinde meydana gelen orman yangını Orman İşletme Müdürlüğümüz yangın ekipleri tarafından söndürülmüştür.

Tunceli kırsalında güvenlik güçleriyle terör örgütü mensupları arasındaki çatışmalar sonrasında çıkan orman yangınlarının büyük oranda söndürüldüğü, devam eden bir yangının da kısmen kontrol altına alındığı ve tamamen kontrol altına almak için gerekli çalışmalara devam edileceği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, çeşitli sosyal medya ve basın yayın organlarında "Dersim Yanıyor" başlığı altında asılsız haberlerin yapıldığı ve Tunceli'ye ait olmayan yangın fotoğraflarının kullanıldığı hatırlatıldı.



Çıkan yanlış haberler ve kullanılan sahte fotoğraflarla ilgili 11 Ağustos'ta konu hakkında gerekli açıklama yapıldığı anımsatılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:



"Tunceli'de son bir ay içerisinde güvenlik güçlerince bölücü terör örgütüne karşı yürütülen mücadele kapsamında 19 terörist etkisiz hale getirildi ve çok sayıda mühimmat ile patlayıcı madde ele geçirildi. Tunceli'de teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülüyor. Bu kapsamda Hozat ilçesi Aliboğazı, merkez Kutuderesi ile Munzur Vadisi, Bali Deresi mevkilerinde son bir hafta içerisinde güvenlik kuvvetlerinin terör örgütlerine yönelik yürüttüğü operasyonlar kapsamında şiddetli çatışmalar yaşanmıştır."



Çatışmalar sonrası meydana gelen orman yangınının orman alt tabakasında bulunan kurumuş otların yanması sonucu meydana geldiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"İlimiz Hozat Aliboğazı mevkisinde meydana gelen orman yangını Orman İşletme Müdürlüğümüz yangın ekipleri tarafından söndürülmüştür. Merkez Kutuderesi ile Munzur Vadisi, Bali Deresi mevkisinde meydana gelen örtü yangınlarına ise devam eden operasyonlar nedeniyle müdahale edilememiş olup, operasyonlar sonucunda gerekli müdahale yapılacağını duyurmuştuk. Bu kapsamda bugün Orman İşletme Müdürlüğümüzce 25 kişilik yangın söndürme ekibiyle gün boyu gerekli müdahale çalışmalar yapılmış akşam itibarıyla merkez Kutuderesi'ndeki örtü altı yangını tamamıyla kontrol altına alınmıştır. Munzur Vadisi Bali Deresi mevkisindeki örtü altı orman yangını da kısmen kontrol altına alınmış olup, sab