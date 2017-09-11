Tunceli'de yola tuzaklanan patlayıcı imha edildi
Pertek ilçesi girişinde güvenlik güçlerince tespit edilen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.
Tunceli'nin Pertek ilçesi girişinde yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerince imha edildi.
Pertek ilçesindeki polis kontrol noktasına yakın alanda güvenlik güçlerince yola tuzaklanan tahrip gücü yüksek el yapımı patlayıcı tespit edildi.
Tunceli-Pertek karayolunun çift taraflı trafiğe kapatılmasının ardından olay yerine bomba imha ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasının ardından el yapımı patlayıcı kontrollü imha edildi.
Patlamanın ardından yolda 5 metre derinliğinde çukur oluştu.
Yaklaşık 4 saat trafiğe kapatılan Tunceli-Pertek karayolu yeniden ulaşıma açıldı.