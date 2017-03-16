Tunceli'de yaralı su samuru bulundu

Tunceli'de nesli tükenmekte olan türler arasında bulunan su samuru, yaralı halde bulundu.Yaralı su samuru, tedavisi tamamlanıncaya kadar Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde tutulacak.

Tunceli'de yaralı bulunan su samuru, tedavi altına alındı.



Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürü Ali Haydar Gürsönmez, yaptığı açıklamada, nesli tükenmekte olan su samurunun, Munzur Vadisi Milli Parkı Aşağı Torunoba köyü civarında vatandaşlarca yaralı bulunduğunu bildirdi.



Su samurunun, yabani hayvanların saldırısına uğradığını düşündüklerini belirten Gürsönmez, "Veteriner hekim tarafından kontrolleri yapıldı. Ciddi bir yarası yok. Tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal ortamına bırakacağız." diye konuştu.



Gürsönmez, su samurunun "Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter İzleme Projesi" kapsamında yürütülen çalışmalar sonrasında "izlenmesi gereken ilk tür" olarak belirlendiğini kaydetti.