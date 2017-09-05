Tunceli'de terör soruşturması

Tunceli'de bir kişi terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Tunceli'de bir kişi terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.



Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Evrensel gazetesinin Tunceli muhabirliğini yapan Kemal Ö. hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.



Kemal Ö, kent merkezi girişindeki polis kontrol noktasından aracıyla geçmek istediği sırada gözaltına alındı.



Evinde arama yapılan aramada bazı dijital malzemelere el konulan Kemal Ö'nün, Emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.