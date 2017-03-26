Tunceli'de terör örgütüyle çatışma: 14 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de bölücü terör örgütüne yönelik başlatılan hava destekli operasyonda 14 terörist etkisiz hale getirildi.

Kent merkezine bağlı Tunceli-Erzincan karayolu yakınındaki Kutuderesi bölgesinde Tunceli İl Jandarma Komutanlığı timlerince, sabah saatlerinde terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon başlatıldı.



Operasyon kapsamındaki arama tarama faaliyeti sırasında güvenlik güçleri ile teröristler arasında sıcak temas sağlandı.



Teröristlerce açılan ilk ateşte yaralanan bir asker, askeri helikopter ile Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.



Takviye birliklerin de gönderildiği bölgede yaşanan çatışmada 14 terörist etkisiz hale getirildi.



Valilik tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Kutu Dere bölgesi sınırlarında Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen operasyon kapsamında 14 bölücü bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu terörist silah ve teçhizatıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiş olup 1 kahraman askerimiz hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanarak tedavi altına alınmıştır." bilgisi verildi.



Açıklamada, operasyonun sürdüğü belirtilerek, "İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla aralıksız devam edilmekte olup gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir." ifadesi kullanıldı.



"Kobra" tipi helikopterlerin de teröristlerin bulunabileceği alanlar ile kaçış güzergahlarını ateş altına aldığı operasyon, havadan ve karadan sürdürülüyor.