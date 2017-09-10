Tunceli'de terör operasyonu

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde bir teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kapsamında yapılan arama faaliyetinde, PKK'lı teröristlere ait 3 sığınakta çok sayıda yaşam malzemesi bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Nazımiye ilçesi kırsalında gerçekleştirdiği operasyonda bir teröristin kalaşnikof piyade tüfeği, 5 şarjör, 2 el bombası, örgütsel doküman ve malzemelerle ölü ele geçirildiği anımsatıldı.



Bölgede devam eden operasyon kapsamında arama tarama faaliyeti yürüten ekiplerin 3 sığınak tespit ettikleri belirtilen açıklamada, sığınaklar içinde 37 dolu tüp, 2 bin 200 kilogram un, çeşitli gıda ve yaşam malzemeleri, 150 metre çadır branda, 100 litre akaryakıt, set üstü ocak, 10 kilogram çivi ile çok miktarda tabak, çatal, bıçak ele geçirildiği bilgisi verildi.



Malzemelerin cumhuriyet başsavcılığının talimatıyla bulunduğu yerde imha edildiği kaydedilen açıklamada, terörist unsurların bulunması ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.





