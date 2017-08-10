Tunceli'de terör operasyonu

Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist ölü ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tunceli'de teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.



Mazgirt ilçesi kırsalında dün gece operasyon başlatıldığı belirtilen açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığımızca Mazgirt ilçesi Dallıbel köyü kırsalında sabaha kadar yapılan operasyonda çıkan çatışmada, 1 terörist kalaşnikof piyade tüfeği ve malzemeleri ile birlikte ölü olarak geçirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.