Tunceli'de terör operasyonu

Tunceli'nin Pülümür Vadisi'ndeki hava destekli operasyonda, biri kadın 2 teröristin ölü, teröristlere iş birlikçilik ve kuryelik yaptığı belirtilen 2 kişinin de yaralı olarak ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca planlanan operasyonlar kapsamında 13 Haziran'da Tunceli-Pülümür karayolu Bilgili Mahallesi mevkisinde keşif ve gözetleme maksadıyla bölgede bulunan silahlı İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından terörist bir grup tespit edildiği belirtildi.



Bu ısı kaynağının İHA ile ateş altına alındığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Keşif ve gözetleme maksadıyla bölgede bulunan silahlı İHA tarafından 5 kişilik terörist gruba ait ısı kaynağı tespit edilmiş ve bu ısı kaynağına İHA ile atış yapılmıştır. Atış neticesinde kurye, iş birlikçi olduğu değerlendirilen 2 şahıs yaralı olarak ele geçirilmiştir. Bölgede devam eden operasyonlar ve arama/tarama faaliyetlerinde, silahlı İHA ile atış yapılan bölgede biri bayan 2 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir."



Açıklamada, ölü ele geçirilen teröristlerin cenazesinin kimlik tespiti için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildiği belirtilerek, operasyonda ele geçirilen malzemelere ilişkin şu bilgiler aktarıldı:



"Bölgede 3 mutfak tüpü içerisine yerleştirilmiş 150 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı (EYP) ve önceden tuzaklanmış patlatılmaya hazır vaziyette 4 adet mayın düzeneği ele geçirilmiştir. Ele geçirilen bir EYP, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bulunduğu yerde imha edilmiş, bulunan diğer 4 mayın ise daha sonra imha edilecektir. Bahse konu bölgede teröristlere ait 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 8 kalaşnikof şarjörü, 157 fişek, 3 el bombası, el telsizi, 2 pil bloku, 4 adet 200 Türk lirası banknotu, 12 çuval 50 kilogramlık un ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir."



PATLATILAN EYP KARAYOLUNA ZARAR VERDİ



Operasyonlar kapsamında Tunceli-Pülümür karayolunun kısa süreli olarak trafiğe kapatıldığı ifade edilen açıklamada, söz konusu yolun operasyonların tamamlanmasının ve bulunan EYP'nin imha edilip zarar verdiği yolun onarılmasının ardından tekrar trafiğe açıldığı kaydedildi.



Açıklamada, Tunceli'de teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla aralıksız devam edildiği vurgulandı.